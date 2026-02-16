Caro carrozzerie

Se ti eri chiesto perché riparare un paraurti oggi costa una fortuna

Avatar di Lorenzo Centenari, il 16/02/26

16 minuti fa - La tedesca ADAC smaschera i costi di ripristino dei danni da marciapiede

Sensori ovunque, telecamere, fari "intelligenti". La tedesca ADAC smaschera gli elevati costi di ripristino dei danni da marciapiede

Una volta, il tamponamento da parcheggio era un rito di routine (ok, ''quasi''): un colpetto, due graffi, una stretta di mano, una visita al tuo carrozziere di fiducia, il conto e via.

Oggi, invece, basta sfiorare un paraurti o scheggiare un parabrezza, per attivare una catena di eventi degna di un film catastrofico. Con l’unica differenza, che il meteorite è il conto del carrozziere.

Ne avevamo già parlato solo alcune settimane fa. Ma ci capita in mano un nuovo report, che rafforza le stesse identiche tesi, da una prospettiva un po' diversa.

Riparare un vetro nel 2026 può prosciugarti il portafogli

Secondo l'ADAC, che non è un gruppo rock tedesco ma la più grande associazione automobilistica d’Europa, il problema non è l’inflazione, né il meccanico che “eh sa, i tempi sono cambiati”.

No: il vero nemico è la tecnologia. Sensori, radar, telecamere, laser, fari intelligenti e paraurti che sembrano progettati da Apple: tutto bellissimo, finché funziona. Molto meno bellissimo, quando devi sostituirlo.

Prendiamo il parabrezza. Una volta era un lavoro da “torno tra mezz’ora”. Oggi, tra telecamere da ricalibrare e sistemi ADAS che vanno rimessi in riga, superare i mille euro è la normalità. E se ti capita un’auto premium, il conto può tranquillamente raddoppiare. Per un vetro. Un vetro.

Poi ci sono i fari. Quelli laser della BMW, per esempio: 3.300 euro solo il pezzo. E se ti capita un frontale leggero, tra paraurti, sensori e verniciatura, arrivi a cifre che un tempo si vedevano solo nei preventivi dei carrozzieri di Monte Carlo.

Fari Laser BMW: bellissimi. Finché non li ''bocci''

Sotto, un estratto della tabella dello studio ADAC che mette a confronto tre tipi di riparazioni comuni su 10 veicoli: sostituzione parabrezza, piccoli danni alla parte anteriore che richiedono un nuovo faro e un nuovo paraurti, riparazione paraurti posteriore (gruppi ottici esclusi).

  Parabrezza Danno anteriore Danno posteriore
BMW 330e €1.619 €7.829 €4.991
VW Golf €2.474 €5.312 €4.953
Suzuki Swace €2.126 €5.393 €4.753
Toyota Corolla €1.898 €5.097 €5.150
Mercedes C200 €1.927 €5.902 €4.023
Volvo XC60 €1.832 €5.923 €3.965
Audi A3 €1.694 €5.350 €3.661
Hyundai Tucson €1.979 €4.911 €3.904
Nissan Qashqai €2.133 €3.488 €4.466
BYD Atto 3 €1.243 €4.177 €3.373

(Sono cifre ADAC: se a te l'officina chiede cifre differenti, ahimè non è colpa nostra)

Il bello è che a volte due auto identiche costano cifre diverse, solo perché una ha un badge diverso sul cofano. Suzuki Swace, clone di Toyota Corolla, ha un parabrezza che costa oltre 200 euro in più. Stesso vetro, stesso telaio, stesso tutto. Sarà che il logo Suzuki è stampato con inchiostro d’oro.

Suzuki Swace: gemella di Corolla, ma più costosa da riparare

Il risultato di tutto ciò? Assicurazioni alle stelle (+50% in tre anni in Germania), auto che diventano “da rottamare” per danni ridicoli, e un crescente movimento di nostalgici del paraurti in plastica grezza.

L’ADAC chiede ai Costruttori di tornare a progettare auto riparabili, con pezzi modulari e tecnologie sensate.

Mercedes, per dire, ha iniziato a fare fari con le lenti avvitate invece che incollate: una piccola rivoluzione che potrebbe salvare più portafogli, di quanto abbia mai fatto un airbag.

Nel frattempo, il consiglio è uno solo: parcheggiate come se aveste in mano una bomba a orologeria.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2026
