Catturato in video l'incidente a cui tutti sogniamo di assistere

Ma no! Davvero? Sembra una scena tratta dai cartoni animati di Wile E. Coyote, e invece è accaduto realmente: l'incidente a cui tutti sogniamo di assistere una volta nella vita, visto che nessuno è rimasto ferito in modo grave. La scorsa settimana un camioncino (senza insegne della ACME) con un traino pieno di fuochi d'artificio si è scontrato con un autoarticolato sulla Trans-Canada Highway. Lo spettacolo pirotecnico che ne è accidentalmente scaturito è durato un'ora: qui sotto il video.

UN BOTTO COI BOTTI Nessuno dei conducenti è rimasto gravemente ferito nell'incidente, riportano fonti locali: solo uno dei due è stato portato in ospedale per la medicazione di ferite lievi. Il camioncino è andato completamente bruciato in un fosso lungo la strada mentre l'autoarticolato è uscito di strada colpendo un masso. I fuochi d'artificio possono essere trasportati seguendo opportune regole stabilite a norma di legge (qui il vademecum della Polizia di Stato), che tuttavia offrono poche garanzie in caso di sinistro. La Polizia Canadese a Cavallo (RCMP) ha avviato un'indagine sulle cause dell'incidente. Forse nel tentativo di replicarlo? Capodanno è vicino, dopotutto...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/11/2023