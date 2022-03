Fratelli Giacomel, nuovi showroom e più di 1.000 auto in pronta consegna

In un periodo complicato come questo, con i piazzali delle concessionarie vuote per la crisi delle materie prime e i conseguenti ritardi nelle consegne, sapere che ci sono più di 1.000 autovetture in pronta consegna può essere per qualcuno una notizia davvero ottima.

Fratelli Giacomel: lo showroom Audi di San Martino Siccomario

DUE NUOVE SEDI Fratelli Giacomel, che in Lombardia è uno dei punti di riferimento per il gruppo Volkswagen (il primo concessionario storico di Assago ha aperto nel 1968), ha inaugurato due nuovi showroom Volkswagen nel pavese, a Cava Manara e Vigevano, che si vanno ad aggiungere a quello aperto lo scorso anno a San Martino Siccomario, e ai punti vendita di Assago, Lodi e Milano.

VEDI ANCHE

Fratelli Giacomel: lo showroom Volkswagen di Cava Manara

STRATEGIA AD AMPIO RESPIRO Una scelta strategica importante, in un periodo così complicato per il settore dell’auto, fortemente voluta dal Gruppo per garantire servizi accessibili a un bacino di clienti sempre più ampio. “La nostra espansione fa parte di un progetto imprenditoriale ambizioso, cioè la costruzione di un Giacomel Mobility Hub: portavoce di una nuova idea di mobilità, in cui gli showroom si trasformano da semplici punti vendita a luoghi esperienziali, attraverso i quali poter accedere alle più innovative e sostenibili forme di mobilità per l’uomo”, ha dichiarato Alberto Giacomel, Direttore Generale della Concessionaria.

Fratelli Giacomel: lo showroom Skoda di San Martino Siccomario

PRONTA CONSEGNA Prossimità, dunque, ma anche disponibilità: Fratelli Giacomel ha annunciato di avere nei suoi showroom più di mille vetture in pronta consegna, appartenenti ai diversi brand del gruppo Volkswagen, da Audi a Seat, passando per Skoda e la stessa VW.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/03/2022