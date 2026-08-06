Dalle kit car alle supercar complete: Peregryn Automotive rilancia le sportive Ultima

Peregryn Automotive acquisisce il marchio Ultima e prepara GT-S e GT-R, due modelli ad alte prestazioni con motore V8 costruiti negli Stati Uniti

Peregryn Automotive (guarda la homepage di Peregryn Automotive) ha acquisito proprietà intellettuale, diritti e attrezzature del marchio Ultima e dell'intera gamma Ultima Cars, con l'obiettivo di trasferirne la produzione negli Stati Uniti.

Dopo l’acquisizione i nuovi piani

Alla guida dell'azienda ci sono Chris Eby e Mike Ellis, che hanno annunciato una strategia basata su un telaio leggero, un'aerodinamica efficiente e un V8 Chevrolet. Il programma prevede due modelli: la GT-S destinata principalmente all'uso stradale e la GT-R, versione più orientata alle prestazioni in pista. Entrambe adotteranno propulsori Chevrolet serie LS o LT, una scelta che garantisce ampia disponibilità di componenti e ricambi.

Peregryn Ultima: la supercar con motore V8 sarà costruita negli Stati Uniti

GT-S e GT-R: caratteristiche tecniche

La supercar GT-S svilupperà oltre 500 CV, raggiungerà una velocità massima di 322 km/h e offrirà la possibilità di scegliere tra strumentazione digitale o analogica. Si propone come variante meno estremo rispetto alla GT-R, mantenendo comunque prestazioni elevate.

La GT-R, invece, promette fino a 700 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi e un peso di appena 953 kg a secco. La vettura sarà equipaggiata con componenti aerodinamici in fibra di carbonio, cambio sequenziale, sospensioni dedicate e impianto frenante AP Racing, pensati per un impiego ad alte prestazioni.

Peregryn Ultima: l'abitacolo della sportiva che avrà un prezzo d'attacco di circa 195.000 dollari

Dalle kit car alle auto complete

Una delle principali novità riguarda il passaggio dal tradizionale formato kit car alla vendita di vetture completamente assemblate. Secondo le informazioni disponibili, il prezzo di partenza sarà di circa 195.000 dollari. La GT-R punta, inoltre, a distinguersi per una massa estremamente contenuta, tanto che pesa quanto una MX-5. L'avvio della produzione è previsto per marzo 2027, mentre le prime consegne dovrebbero seguire nelle settimane successive.

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