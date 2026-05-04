Spyker pronta a tornare (di nuovo): a Pebble Beach una C8 Preliator da 800 CV

A quanto pare, le voci di un ritorno di Spyker erano vere. La casa automobilistica era fallita nel 1929 per poi tornare nel 2000. La sua recente storia non è però stata particolarmente fortunata. Spyker ha infatti attraversato un periodo di gravi difficoltà finanziarie dopo l'acquisizione di Saab da General Motors e, nel 2014, ha dichiarato bancarotta. È stata rilanciata un anno dopo, ma è fallita nuovamente nel 2021. Adesso il marchio ci riprova e al concorso d'eleganza di Pebble Beach che si svolgerà ad agosto durante la Monterey Car Week, sarà svelata una nuova versione della C8 Preliator.

Spyker ci riprova

Va detto che la C8 Preliator era stata presentata 10 anni fa. Non si sa ancora quali modifiche estetiche, se ce ne saranno, verranno apportate all'auto. Lo capiremo tra qualche mese perché la vetture potrebbe essere un semplice aggiornamento di quella di 10 anni fa o addirittura un progetto tutto nuovo. C'è solo una cosa che sappiamo già. Infatti, il CEO di Spyker, Victor Muller, ha rivelato in un video condiviso sui social media che la nuova C8 Preliator sarà dotata di un motore V8 biturbo da circa 800 CV, senza elettrificazione. Il modello del 2016 era invece equipaggiato un motore Audi V8 sovralimentato da 4,2 litri con una potenza di oltre 500 CV. Grazie al nuovo propulsore, l'auto sarà in grado di raggiungere una velocità massima superiore ai 350 km/h.

Questo è quello che sappiamo al momento della nuova supercar. In realtà, in un filmato il CEO dell'azienda fa vedere anche il telaio numero 270 su cui sarà costruita la nuova C8 Preliator. Sicuramente c'è molta curiosità su questo progetto e sopratutto capiremo se questa volta la storia di Spyker andrà a vanti o si bloccherà ulteriormente.

Comunque, se tutto andrà secondo i piani, la nuova C8 Preliator potrebbe essere solo il primo di diversi veicoli che il marchio olandese lancerà sul mercato. Al momento non si sa ancora quanto costerà la nuova C8, né quando saranno aperti gli ordini. Non rimane che attendere la presentazione del 14 agosto per saperne di più.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026