L'Aston Martin Vantage RS scalda le gomme al Nürburgring, eccola di nuovo

LA VANTAGE SI DA ALLA PISTA Una livrea nera opaca, come la notte, forse per passare inosservata rispetto alla solita pellicola mimetica… Il prototipo della Aston Martin Vantage, chiamiamola RS, si aggira nuovamente nei dintorni del Nürburgring per proseguire i test dinamici sul circuito tedesco. Non è un segreto, infatti, che la Casa britannica stia portando avanti lo sviluppo di una versione high performance della sua coupé. L’avevamo già beccata qualche mese fa, sempre nei dintorni del “Ring”. A giudicare dal sound dell'auto sportiva, i fotografi che hanno intercettato il muletto confermano che il solito motore V8 elaborato da AMG capace di 510 CV e 685 Nm potrebbe essere sostituito da un V12 ben più performante.

Nuova Aston Martin Vantage RS: il prototipo della sportiva V12 vicino al NurburgringPIÙ LARGA E AERODINAMICA Come si può osservare dalle immagini, il corpo vettura è molto più ampio grazie alle carreggiate allargate per ospitare pneumatici di grandi dimensioni, inoltre compaiono appendici aerodinamiche e prese d'aria aggiuntive per i freni anteriori, sul paraurti, e il motore, sul cofano. Anche la calandra è più estesa poiché dietro ospita un radiatore di maggiori dimensioni, necessario per raffreddare a dovere il 12 cilindri a V. La super sportiva di Aston Martin, inoltre, mette in mostra un posteriore super aggressivo grazie al sistema di scarico montato al centro e a un estrattore che ha tutta la voglia di tenere attaccata al suolo la macchina. Ovviamente stiamo parlando di un prototipo, quindi non sono da escludere future modifiche allo stile e all’aerodinamica. Infine, è sottinteso che la nuova RS sarà equipaggiata con componenti non disponibili per le normali Vantage e Vantage F1 Edition con motore V8.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/01/2022