Aston Martin V12 Vantage - Il Ritorno. E sarà l'ultimo. Il video teaser

“Ne hai sentito parlare. La sentirai sicuramente arrivare. V12 Vantage. Non è solo una Limited Edition: è la Final Edition. Ritorna nel 2022”. Due righe di accompagnamento a un instant video per solleticare la curiosità, due righe con le quali Aston Martin ufficialmente conferma che nuova V12 Vantage uscirà il prossimo anno. E che non avrà eredi: dopo di lei, si parte con l'elettrificazione a tutto campo. Clicca Play e ascolta il suono del 12 cilindri. Ascoltalo bene, prima che in UK lo spengano per sempre.

VEDI ANCHE

PARENTELE Con Vantage standard che utilizza il V8 biturbo di origine Mercedes, è molto probabile che la nuova versione V12 sia la Vantage più potente mai costruita: Porsche 911 Turbo S, attenta. Tutto lascia crescere che utilizzerà il 12 cilindri Aston da 5,2 litri turbocompresso, lo stesso di DB11, DBS Superleggera, inoltre della serie speciale V12 Speedster, sempre di derivazione Vantage. Sulla Speedster, il V12 eroga 690 CV: aspettiamoci una cifra simile, forse persino superiore.

WORK IN PROGRESS Un prototipo di nuova V12 Vantage era stato precedentemente avvistato in fase di test sul circuito del Nurburgring. Sebbene pesantemente mascherato, il mulotipo presentava - rispetto a V8 Vantage una serie di modifiche molto ''aggressive''. Come l'enorme griglia anteriore affiancata da prese d'aria aggiuntive, insieme a nuove bocche di raffreddamento sopra il cofano motore stesso, un nuovo impianto di scarico centrale a doppio terminale.

Aston Martin V12 Vantage mentre si allena al 'Ring

E-VOLUZIONE Nuova V12 Vantage, dunque, il canto del cigno della storia Aston così come la conoscevamo. A fine 2022 il modello verrà sottoposto a eguire un completo restyling, ma soprattutto il 2022 coinciderà con l'alba di una nuova offensiva, soprannominata ''Project Horizon'' e guidata dal CEO Tobias Moers, che includerà una variante coupé-SUV di DBX, la supercar Valhalla, la potenziale di ibridazione di tutte le Aston. Fino ad arrivare al 2025, quando il mondo conoscerà (stavolta, per davvero) la prima Aston Martin 100% elettrica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/12/2021