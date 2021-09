SI ALLARGA LA FAMIGLIA DEL SUV BRITISH I prototipi della prossima Aston Martin DBX fanno bella mostra di sé sulle strade di mezza Europa e il SUV anglosassone, da par suo, non fa nulla per non farsi notare. L’ultima volta lo abbiamo visto nei pressi del Nürburgring in una potenziale configurazione con motore ibrido, questa volta è stato pizzicato in versione sportiva “S”. Infatti, non è un segreto che la Casa di Gaydon è pronta ad aggiungere più varianti della DBX nella sua gamma, e questo include anche una versione ad alte prestazioni. La DBX high performance è stata avvistata mentre indossava una mimetizzazione già vista: quella rossa che il SUV mostrava prima del suo lancio. Inoltre, porta sulla carrozzeria anche lo stesso hashtag “O Gymru”, che significa “dal Galles”.

Nuova Aston Martin DBX S: i collaudi dei prototipi

COME CAMBIA LO STILE Ma al di là di ciò che ci risulta più famigliare, il prototipo avvistato fa vedere un volto inedito. Per esempio, il paraurti nella zona inferiore ha un condotto dell'aria più grande rispetto alla versione normale. Le prese si estendono intorno agli alloggiamenti dei fendinebbia, dimostrando la necessità di un maggiore afflusso d’aria per il motore. Questa novità è molto simile a quella vista sul prototipo pizzicato al Nürburgring la scorsa settimana. Nella parte posteriore, tuttavia, non si può fare a meno di vedere che il prototipo di oggi ha quattro terminali di scarico, a differenza del grande doppio scarico montato sulla DBX normale. Per quanto si può osservare, non ci sono altri cambiamenti nella zona posteriore, così come sulle fiancate. Questo porta a domandarci il perché di un camuffamento così esteso, ma ne sapremo sicuramente di più quando arriveranno nuove foto spia.

Nuova Aston Martin DBX S: potrebbe arrivare nel 2022 con motore V12 o V8 turbo

MOTORE V12 O V8 SOVRALIMENTATO? A questo punto, non ci sono altri dettagli concreti sulla prossima Aston Martin DBX S, se non per le voci secondo cui potrebbe debuttare con un motore plurifrazionato, tipo V12. Tuttavia, rumor dall’Inghilterra danno più probabile l’arrivo di un V8 turbo più potente dell'attuale. Lanciata appena due anni fa, l'Aston Martin DBX è un modello di grande successo per il marchio britannico. Ora rappresenta la metà delle vendite della casa automobilistica, quindi non sorprende che Aston Martin abbia deciso di ampliare la gamma. Il CEO, Tobias Moers, ha confermato che altre varianti di DBX arriveranno già entro la fine di quest'anno, a partire dalla mild-hybrid. La versione focalizzata sulle alte prestazioni dovrebbe debuttare il prossimo anno. In totale, la famiglia DBX potrebbe crescere fino a sei modelli entro il 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/09/2021