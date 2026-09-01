Lamborghini pensa ai più piccoli: arriva il passeggino più raro di una Revuelto SV

Si chiama Reef AL Giallo ed è prodotto in collaborazione con Silver Cross in tiratura limitata: prezzo per pochi e dettagli ispirati alle supercar di Sant’Agata

Avete una LamborghiniUrus e la usate come auto di famiglia? Perfetto, poiché anche il passeggino può diventare un accessorio all'altezza del super SUV italiano (guarda un altro passeggino fuoriserie).

Lamborghini, il lusso arriva anche per i bambini

Si tratta del risultato di una collaborazione tra Lamborghini e Silver Cross, storico produttore di prodotti per l'infanzia (guarda la homepage di Silver Cross). Il modello si chiama Reef AL Giallo, è una limited edition di appena 500 esemplari in tutto il mondo e ha un prezzo di 4.999 dollari. Una tiratura che lo rende più raro di una Revuelto SV, giusto per capirci (scopri Lamborghini Revuelto SV).

Reef AL Giallo: il passeggino nato dalla partnership fra Lamborghini e Silver Cross

Materiali e dettagli ispirati alle supercar

Il Reef AL Giallo è stato concepito come un vero oggetto di lusso e riprende diversi elementi delle auto della Casa di Sant'Agata Bolognese. La seduta utilizza pelle scamosciata e fibre di bambù naturale, con motivi a Y in rilievo, mentre cuciture e profili sono caratterizzati dal giallo brillante. Non mancano la barra di protezione rivestita in pelle, il manubrio rifinito a mano e gli stemmi Lamborghini. Anche il pedale del freno richiama quelli utilizzati sulle vetture del marchio.

Reef AL Giallo: dettaglio sulla targhetta numerata per i 500 esemplari a 4.999 dollari l'uno

Comfort e sicurezza per i più piccoli

Sul fronte della sicurezza dei bambini, la navicella in policarbonato dispone di ventilazione integrata e presenta forme ispirate ai cofani dei modelli Lamborghini. Il passeggino adotta inoltre ruote adatte a tutti i tipi di terreno e un sistema completo di sospensioni, con molle gialle a vista, pensato per rendere più confortevoli gli spostamenti.

La dotazione comprende anche due parapioggia, una capottina parasole, un portabicchiere e una zanzariera. A identificare ogni esemplare provvede infine una targhetta numerata, dettaglio che sottolinea ulteriormente l'esclusività della serie. E voi, neogenitori, cosa ne pensate di questa fuoriserie per il vostro bebé? Vale la spesa? Fatecelo sapere.

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