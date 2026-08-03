Lamborghini difende l’iconico pulsante di avviamento, anche se meno pratico di altre soluzioni

Oggi per mettere in moto una Lamborghini bisogna sollevare il flap rosso, scoprire il pulsante di accensione e premerlo. Da quando la prima Aventador lo ha introdotto nel 2011, infatti, questo è diventato una sorta di piccolo rituale distintivo e tra i più riconoscibili delle Lamborghini. E in futuro? Questo comando fisico rimarrà sulle future Lamborghini. A confermarlo è il capo del design Lamborghini, Mitja Borkert.

«C'è sicuramente un modo più veloce per avviare l'auto, ma è divertente?», ha dichiarato Borkert in un'intervista. «Penso che stiamo creando la giusta dose di emozione, e credo che questo appartenga a un'auto del genere». Interrogato sul rischio che il gesto diventi con il tempo un puro espediente ripetitivo, il designer ha risposto senza esitazioni: «Non credo».

La scelta di Lamborghini

Flap rosso Lamborghini

Borkert ha spiegato che la filosofia del flap non è isolata a un singolo modello, ma attraversa l'intera gamma, dalla Urus alla Revuelto, passando per la Temerario. Una scelta di continuità pensata per chi possiede più di una Lamborghini: «Abbiamo la stessa filosofia nelle nostre supercar, così quando prendi la tua auto preziosa nel weekend, non sei confuso. Hai un'architettura che ti integra come un pilota».

Secondo Borkert, l'obiettivo è far sentire il guidatore protagonista di una piccola cerimonia, non semplicemente l'utente di un'interfaccia. Per il designer, questo aspetto teatrale distingue Lamborghini anche dai rivali che negli ultimi anni hanno tentato di replicarne le prestazioni grazie a motori elettrici e componentistica più economica.

A proposito di rivali il riferimento sembra rivolgersi a Ferrari, che dopo aver eliminato i pulsanti fisici dal volantein favore di comandi touch è dovuta tornare sui suoi passi, offrendo persino un retrofit ufficiale ai proprietari dei modelli già venduti. Se Maranello ha dovuto correggere una scelta per motivi di sicurezza e usabilità, Lamborghini rivendica invece un dettaglio che non ha mai avuto ambizioni pratiche, ma solo emotive.

FONTE: CarBuzz

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