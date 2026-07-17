Lamborghini dice no al cambio manuale: ecco perché non seguirà Ferrari

Ferrari ha riproposto il cambio manuale a griglia aperta (suppur a controllo elettrico) anche se solamente su di una versione speciale in edizione limitata della 12Cilindri. Un modo, per accontentare i puristi della guida. Si è trattata di una vera sorpresa in quanto sui modelli del Cavallino Ramante e su moltissime supercar oramai si predilige il cambio a doppia frizione. Lamborghini seguirà la stessa strada di Ferrari, proponendo un modello con il cambio manuale? Se lo sono chiesti i colleghi di Road Track che hanno rigirato la domanda a Federico Foschini, responsabile marketing e vendite di Lamborghini, durante un'intervista al Goodwood Festival of Speed.

Niente cambio manuale per Lamborghini

Pur riconoscendo che un piccolo gruppo di acquirenti desidera ancora il cambio manuale, Foschini ha chiarito che non è questa la direzione che intende intraprendere la casa di Sant'Agata Bolognese.

Ci sono ancora alcuni clienti che sono innamorati di questo genere di cose. E penso che sia un'opportunità... ma non è la tendenza. Perché quel tipo di... diciamo, prestazioni e coinvolgimento alla guida... non si possono provare con questo tipo di cambio, capisci?

Insomma, potrebbe essere un'opportunità ma c'è una grande differenza tra riconoscere una piccola esigenza di mercato e progettare e costruire effettivamente una trasmissione manuale. Un ostacolo, osserva Foschini, è la propensione di Lamborghini a seguire le tendenze del motorsport: dove vanno le sue auto da corsa, le seguono le auto stradali Lamborghini.

E questa tendenza nelle corse al momento si basa principalmente sull'ibridazione e sul cambio automatico, con la possibilità di cambiare marcia manualmente al volante tramite le palette. Credo che sia questa la strada da percorrere.

Quindi, ben difficilmente vedremo in futuro una Lamborghini dotata di un cambio manuale. Del resto, Foschini sottolinea che la Ferrari vende la 12Cilindri Manuale in serie limitata, non come modello di produzione regolare.

Lamborghini Fenomeno Roadster

Certo, una trasmissione a doppia frizione cambia marcia più velocemente di quanto potrebbe mai fare anche il pilota più talentuoso. Rende inoltre ogni partenza più rapida e ogni cambiata più fluida. In effetti, sono così efficaci che molti piloti non riescono ancora a sfruttarne appieno i vantaggi in pista. Ma non è mai stato questo il motivo per cui gli appassionati continuano a chiedere i cambi manuali. Il fascino è sempre stato legato al coinvolgimento, non alle prestazioni.

Ferrari pare averlo capito e per questo ha presentato la 12Cilindri Manuale. Lamborghini, per il momento, sembra che non seguirà questa strada.

Fonte: Road Truck

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