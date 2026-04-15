La nuova Lamborghini Temerario Spyder pizzicata al Nürburgring, foto spia e anticipazioni

Lamborghini sta preparando qualcosa di davvero speciale. Nel 2024, la casa automobilistica aveva presentato la nuova Temerario, una supercar dotata di un motore V8 ibrido da ben 920 CV. La gamma della Temerario sta per essere ampliata con l'introduzione della Temerario Spyder, destinata a sostituire la Huracán Spyder. Lo sviluppo sta andando avanti e un muletto di questo nuovo modello è stato adesso intercettato al Nürburgring durante una sessione di test. Del resto, cosa c'è di meglio delle curve dell'inferno verde per mettere a punto l'assetto di una nuova supersportiva?

Lamborghini Temerario Spyder

A Goodwood o Pebble Beach?

Il prototipo visto sul circuito tedesco appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. A prima vista potrebbe sembrare la coupé ma guardando bene si notano alcune differenze. La capote retrattile abbandona il design a ''doppia bolla'' come troviamo sul tetto della coupé. Inoltre, il lunotto posteriore sembra essere più piccolo. Pure i montanti sono stati leggermente rivisti e si notano anche alcune differenze per quanto riguarda le prese d'aria del motore. Il camuffamento non consente di poter osservare i dettagli della Spyder ma verosimilmente per aprire e chiudere la capote basterà premere un pulsante all'interno dell'abitacolo.

Gli interni non si vedono ma dovrebbero mantenere l'impostazione di quelli della Lamborghini Temerario che già ben conosciamo. Questo significa che dietro al volante ci sarà il quadro strumenti da 12,3 pollici, e non mancheranno un sistema infotainment da 8,4 pollici e un display per il passeggero anteriore da 9,1 pollici. Il cuore pulsante della Temerario Spyder sarà invece sempre il V8 biturbo di 4 litri di cilindrata abbinato a 3 motori elettrici. Come accennato all'inizio, la potenza massima di sistema arriva a 920 CV, quanto basta per offrire prestazioni elevatissime con la coupé che può superare i 340 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Lamborghini Temerario Spyder

Piuttosto, sulla versione Spyder, Lamborghini avrà lavorato per apportare le modifiche necessarie per irrobustire il telaio data l'assenza del tetto. Modifiche che portano a un inevitabile aumento del peso e a un diverso setup dell'assetto. Quando sarà svelata ufficialmente la nuova Lamborghini Temerario Spyder? C'è chi scommette per l'appuntamento 2026 di Goodwood oppure per una presentazione a Pebble Beach. In ogni caso, bisognerà attendere l'estate.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026