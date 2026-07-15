Lamborghini Temerario ad Personam veste in tweed gessato [video]

C'è un momento preciso, in ogni processo creativo, in cui un'idea astratta abbandona il foglio per trasformarsi in qualcosa di reale. Smette di essere una serie di schizzi tracciati a matita e diventa un oggetto fisico, che puoi toccare, osservare e guidare.

Per il debutto al Goodwood Festival of Speed 2026, il reparto Ad Personam di Lamborghini ha voluto fare esattamente questo: prendere le linee di bozza della nuova Lamborghini Temerario e trasformarle in una scultura viaggiante. Anzi, in due.

La Casa di Sant'Agata Bolognese ha infatti presentato due esemplari unici che uniscono l'anima brutale della supercar da 920 CV con l'eleganza della sartoria italiana, introducendo per la prima volta in assoluto un esclusivo rivestimento gessato in lana tweed.

Grigio opaco o Celeste Fedra: due modi di vestire la pista

Il bello del programma Ad Personam è che non si limita a farti scegliere un colore da una cartella predefinita, ma punta a farti sentire l'auto come un abito cucito addosso. A Goodwood, questa filosofia si è sdoppiata in due caratteri ben distinti, pensati per mostrare l'incredibile livello di flessibilità del reparto.

La prima interpretazione gioca sull'understatement: la carrozzeria si presenta in tinta Grigio Crater Matt con dettagli a contrasto in Grigio Artis. Se la guardi da vicino, noterai delle sottili linee grafiche che corrono lungo le fiancate. Non sono casuali: riprendono i tratti di costruzione che i designer utilizzano sui primi bozzetti per definire proporzioni e volumi, dando l'impressione di una vettura appena uscita dal tavolo da disegno del Centro Stile.

Se invece preferisci qualcosa di più fresco, dinamico e vicino alla moda contemporanea, la seconda opzione punta sulla vernice Celeste Fedra con accenti in Bianco Phanes, il tutto abbinato al leggerissimo pacchetto Alleggerita in finitura opaca.

Lamborghini Temerario ad Personam Gessato

L'inedito debutto del ''Gessato'' in lana vergine

Ma è una volta aperta la portiera che ti trovi di fronte alla vera novità di questo progetto. Per la prima volta nella storia delle vetture stradali Lamborghini, l'abitacolo accoglie inserti in lana vergine, un materiale insolito da incontrre nel mondo delle supercar ad altissime prestazioni.

Il reparto Ad Personam ha sviluppato un tessuto gessato a base nera attraversato da una sottile riga argento. Dimentica però il rigore formale dei completi da ufficio: qui la gessatura è volutamente discontinua, quasi spezzata, per dare un senso di movimento e tensione dinamica che si sposa con le linee tese dei pannelli porta, della parete posteriore e del cielo dell'abitacolo.

La scelta della lana non è solo estetica ma anche sensoriale: è un materiale naturale, traspirante, piacevole al tatto e caldo, che reagisce alla luce in modo tridimensionale offrendo un forte contrasto con i display digitali e il carbonio a vista.

E se hai scelto la versione con pacchetto Alleggerita? I tecnici hanno pensato anche a questo. Per non compromettere la caccia al grammo, in questa configurazione la lana lascia il posto al Corsa Tex by Dinamica, un tessuto tecnico ultra-leggero studiato per la pista. L'effetto visivo della gessatura argento rimane identico, ma la sostanza è quella di un materiale nato per darti il massimo contenimento quando decidi di spingere tra le curve.

Lamborghini Temerario ad Personam Gessato Celeste Fedra

Sotto l'abito sartoriale, un cuore da 10.000 giri

Sia chiaro, non stiamo parlando di un semplice esercizio decorativo fine a se stesso. Stephan Winkelmann, numero uno di Lamborghini, ci ha tenuto a ricordare che l'esclusività non è solo una questione di prestazioni pure, ma risiede nella capacità di riflettere l'individualità e la visione di chi guida. E qui, di sostanza ingegneristica, ce n'è da vendere.

Sotto questa veste sartoriale si nasconde il nuovo V8 biturbo da 4.0 litri, un propulsore progettato interamente a Sant'Agata Bolognese capace di urlare fino all'incredibile soglia dei 10.000 giri/min. Da solo eroga 800 CV, ma grazie all'aiuto di tre motori elettrici la potenza complessiva di questo sistema ibrido plug-in tocca quota 920 CV.

I dati dinamici sono quelli a cui la Casa del Toro ci ha abituato, ma fanno comunque una certa impressione: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 2,7 secondi, i 200 km/h si raggiungono in 7,1 secondi e la velocità massima si attesta sui 343 km/h. Tutto questo è supportato da un inedito telaio spaceframe in alluminio che vanta una rigidità torsionale superiore del 20% rispetto a quello della Huracán. Insomma, un mostro di tecnologia ed efficienza meccanica mascherato da perfetto dandy italiano.

VEDI ANCHE