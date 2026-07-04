Ferrari 12Cilindri, che sorpresa: torna il cambio manuale ma con un segreto

Dopo le polemiche su Luce, su questa nuova Ferrari, gli appassionati non dovrebbero avere nulla da ridire, anzi, probabilmente saranno entusiasti nello scoprire che il Cavallino Rampante ha voluto realizzare un'edizione limitata della Ferrari 12Cilindri davvero molto ma molto speciale. Si chiama Ferrari 12Cilindri Manuale e complessivamente ne saranno realizzate 1.499 unità. Il nome fa già capire quale sia la novità più importante: dopo quasi 15 anni, torna il cambio manuale su di una sportiva di Maranello.

Meglio la rapidità di un cambio semiautomatico in stile F1 o l'emozione della guida?

Questo è quello che da molto tempo si chiedono gli appassionati. Con questo nuovo modello, Ferrari pensa di aver trovato una risposta. Già perché quando parliamo di ritorno del cambio manuale in realtà non si tratta di una soluzione ''classica''. Maranello ha infatti trovato un modo interessante per conciliare i due mondi. Infatti, sulla Ferrari 12Cilindri Manuale c'è un cambio manuale a sei rapporti a griglia aperta con pedale della frizione nel vano piedi, ma con la possibilità di utilizzare il cambio DCT a otto rapporti in modalità completamente automatica.

Ferrari 12Cilindri Manuale

Cambio manuale by-wire: come funziona

Ferrari ha infatti realizzato una trasmissione molto raffinata che chiama ''Manuale by-wire'', ovviamente interamente sviluppata in casa. Si tratta di un sistema nato per adattarsi perfettamente al cambio Dual Clutch e al V12 aspirato della 12Cilindri.

Salendo a bordo della supercar del Cavallino Rampante, sul nuovo tunnel centrale rifinito in pelle troviamo un cancelletto del cambio in acciaio con finiture in alluminio anodizzato e una manopola rotonda retroilluminata a LED, che segnala la posizione di ogni marcia. Stilisticamente si tratta di una reinterpretazione in chiave moderna del classico cambio manuale Ferrari.

Ferrari 12Cilindri Manuale, interni

Nel vano piedi troviamo la frizione e dietro al volante non ci sono i classici paddle. Ma come funzione questo speciale cambio manuale sviluppato da Ferrari?

La nuova leva del cambio e la frizione sono entrambe attivate da sensori che ne rilevano il movimento, da qui il termine ''by-wire'', ma forniscono un classico feedback meccanico. Il pedale della frizione oppone una vera resistenza fisica grazie a una molla precaricata, camma e rullino che comunicano al guidatore ogni sensazione durante l’intera corsa del pedale, dal punto di stacco al disinnesto completo.

La leva del cambio è invece collegata a un meccanismo cinematico costituito da un blocco rotante realizzato in acciaio pieno ad alta resistenza, che fornisce al guidatore un feedback perfettamente reale durante i cambi di marcia. La leva, che ritorna autonomamente nella posizione di folle grazie a rulli eccentrici, è stata anche progettata dal punto di vista acustico in modo da fornire il classico “click” di un cambio manuale a griglia aperta.

Ferrari 12Cilindri Manuale, cambio manuale

Punta-tacco

Il risultato finale di questa soluzione tecnica è una trasmissione che offre una precisione millimetrica che garantisce una sensazione meccanica assolutamente intuitiva. A differenza dei classici cambi manuali, non c'è la possibilità di mandare fuori giri il motore a causa di un errore involontario nel cambio di marcia; per il resto, il guidatore è libero di scalare con una perfetta tecnica punta-tacco, o di fare la doppietta per assaporare i 9.500 giri/min del V12.

In alternativa, chi è al volante può semplicemente selezionare la modalità automatica per sbloccare la settima e l’ottava marcia del cambio DCT per una guida rilassata ad alta velocità, o altrettanto semplicemente lasciare che sia la modalità automatica a gestire velocità e cambi marcia.

Per il resto è la solita Ferrari 12Cilindri che conosciamo con un motore V12 da ben 830 CV, quanto basta per superare i 340 km/h di velocità massima.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/07/2026