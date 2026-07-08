Video: scopri cosa fa l'app Lamborghini per Apple Vision Pro

Se segui l'evoluzione della tecnologia applicata all'automotive, sai che i visori per la realtà mista stanno gradualmente uscendo dalla nicchia dell'intrattenimento puro per offrire utilizzi più concreti. L'ultimo esempio arriva da Sant'Agata Bolognese, che ha sviluppato l'app Lamborghini per Apple Vision Pro.
L'obiettivo dichiarato non è semplicemente quello di mostrarti un modello tridimensionale statico all'interno delle mura di casa, ma permetterti di analizzare soluzioni tecniche e aerodinamiche che normalmente richiederebbero una scheda tecnica dettagliata o una vista ravvicinata in officina.
Metti la Urus nel tuo soggiorno, con la nuova app Lamborghini per Apple Vision Pro
Aerodinamica in 3D e radiografia dei componenti
Indossando il visore, puoi andare oltre la superficie della carrozzeria per studiare l'ossatura delle vetture. Sfruttando le potenzialità dello spatial computing, l'applicazione visualizza i flussi aerodinamici attraverso linee tridimensionali in movimento, mostrando come l'aria investe il profilo dell'auto per generare carico o ridurre la resistenza.
Se ti appassiona la tecnica, hai la possibilità di osservare la disposizione dei componenti sotto la scocca, scorrere i bozzetti originali commentati dai designer del Centro Stile e ascoltare il sound dei motori termici riprodotto tramite lo Spatial Audio, configurato per replicare la propagazione del suono nell'ambiente.
Il powertrain della Lamborghini Revuelto nell'app per Apple Vision Pro
C'è anche la nuova Urus SE Performante in anteprima
Al momento del debutto sull'interfaccia digitale, l'applicazione mette a disposizione quattro modelli recenti della produzione emiliana: la Lamborghini Temerario, la Revuelto e la gamma dei super SUV elettrificati, composta dalla Urus SE e dalla nuova Urus SE Performante.
Quest'ultima rappresenta l'elemento più interessante del pacchetto: la vettura è stata inserita nel database virtuale per consentirti di analizzarne la gestione della fibra di carbonio e l'evoluzione del powertrain ibrido prima ancora del suo debutto ufficiale dal vivo, in programma nei prossimi giorni al Goodwood Festival of Speed nel West Sussex.
Disponibilità sull'App Store
Dal punto di vista della comunicazione, la Casa del Toro punta su questo strumento per rendere più accessibile la comprensione del lavoro di sviluppo ingegneristico dietro i propri modelli, sfruttando l'alta risoluzione dei display del visore per non perdere qualità nei dettagli microscopici. Se possiedi il dispositivo, l'applicazione è già scaricabile direttamente attraverso l'App Store.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.