Lamborghini Revuelto NA63, un'esclusiva serie limitata per il Nord America

Livrea speciale e solo 63 esemplari prodotti, tutti destinati a Stati Uniti e Canada

Dopo aver svelato nei giorni scorsi la nuova Fenomeno Roadster, Lamborghini non intende smettere di stupire e presenta l'esclusiva Revuelto NA63. Si tratta di un'edizione limitata della sua supercar con V12 ibrido realizzata appositamente per celebrare il principale mercato di Lamborghini e cioè il Nord America. Complessivamente, ne saranno prodotte solamente 63 unità, tutte destinate a Stati Uniti e Canada. La scelta del numero 63 non è stata fatta a caso. Infatti, si tratta di un richiamo al 1963, quando Ferruccio Lamborghini fondò la Casa di Sant’Agata. Inoltre, nel 2026 la casa automobilistica compie 63 anni.

Lamborghini Revuelto NA63

Livrea speciale per questa serie limitata

Lamborghini Revuelto NA63 si riconosce per una livrea speciale nata per rappresentare la tradizione della casa automobilistica. Sono quattro le configurazioni disponibili, tutte caratterizzate dalla presenza di strisce bicolore che corrono lungo il cofano anteriore e abbinate a dettagli coordinati su minigonne laterali, profili dello splitter anteriore ed elementi dell’ala del diffusore posteriore. Più nel dettaglio, nella prima configurazione la carrozzeria è nella tinta Blu Marinus con strisce anteriori in Rosso Mut e Bianco Monocerus opaco. Questa proposta tricolore è un omaggio ai colori della bandiera statunitense (rosso, bianco e blu), mentre il pattern a strisce richiama anche la bandiera canadese (rosso e bianco).

Lamborghini Revuelto NA63

In alternativa sono disponibili ulteriori 3 configurazioni per gli esterni: carrozzeria Grigio Serget con elementi Blu Royal e Bianco Monocerus; carrozzeria Bianco Sideralis con dettagli Rosso Mars e Blu Royal, ulteriore richiamo ai colori della bandiera statunitense; carrozzeria Grigio Acheso con accenti Nero Nemesis e Arancio Xanto.

Motore V12 ibrido

Nulla cambia, invece, sul fronte della meccanica. Il cuore pulsante della nuova Lamborghini Revuelto NA63 è sempre un motore V12 aspirato abbinato a un sistema ibrido. Complessivamente, a disposizione ci sono 1.015 CV e 807 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e superare i 350 km/h di velocità massima.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026