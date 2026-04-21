Revuelto SV, Lamborghini prepara la versione più estrema: foto spia e anticipazioni

Lamborghini Revuelto è una supercar dotata di un motore V12 ibrido Plug-in in grado di erogare una potenza complessiva di ben 1.015 CV. Prestazioni elevatissime e una dinamica di guida di altissimo livello, rendono questa vettura velocissima e molto divertente da guidare. A quanto pare, la casa automobilistica intende alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni per arrivare a offrire la Lamborghini Revuelto SV (Super Veloce) che dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno come versione più estrema dell'attuale supercar. Modello che, adesso, è stato protagonista di una sere di foto spia. Il prototipo appare ovviamente camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, si vedono alcuni dettagli interessanti.
Come sarà la nuova Revuelto SV?
Innanzitutto, molto carine le grafiche delle pellicole del prototipo su cui troviamo la scritta: ''Attenzione, macchina veloce''. Guardando la supecar possiamo notare che dispone di alcune novità aerodinamiche tra cui la più evidente è la presenza del grande alettone posteriore. Anche il frontale è stato ritoccato e possiamo immaginare che le modifiche si estendano al sottoscocca per migliorare la deportanza complessiva. Dotato di cerchi in lega a doppie razze e freni carboceramici, il prototipo sembra già disporre delle forme definitive e questo potrebbe far pensare che lo sviluppo è oramai in una fase avanzata.
La nuova Lamborghini Revuelto SV dovrebbe essere anche più leggera e trattandosi di un modello orientato ancora di più sulle prestazioni, possiamo immaginarci che Lamborghini possa essere intervenuta sul setup di assetto e telaio per renderla ancora più efficace tra le curve.
Sarà invece interessante scoprire le novità del powertrain. Ricordiamo che Revuelto adotta un V12 aspirato di 6.5 litri abbinato a 3 motori elettrici. Si dice che sulla versione SV della supercar, la potenza possa arrivare a superare agevolmente i 1.100 CV ma c'è chi parla anche di oltre 1.200 CV. Se il modello ''normale'' supera i 350 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, possiamo attenderci numeri migliori per la nuova Revuelto SV. Lo sviluppo sta quindi andando avanti e a questo punto non possiamo fare altro che attendere novità sull'arrivo della nuova supercar Lamborghini.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Revuelto 6.5 V12
|825 / 606
|514.840 €
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