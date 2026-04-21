Revuelto SV, Lamborghini prepara la versione più estrema: foto spia e anticipazioni

Lamborghini Revuelto è una supercar dotata di un motore V12 ibrido Plug-in in grado di erogare una potenza complessiva di ben 1.015 CV. Prestazioni elevatissime e una dinamica di guida di altissimo livello, rendono questa vettura velocissima e molto divertente da guidare. A quanto pare, la casa automobilistica intende alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni per arrivare a offrire la Lamborghini Revuelto SV (Super Veloce) che dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno come versione più estrema dell'attuale supercar. Modello che, adesso, è stato protagonista di una sere di foto spia. Il prototipo appare ovviamente camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, si vedono alcuni dettagli interessanti.

Lamborghini Revuelto SV

Come sarà la nuova Revuelto SV?

Innanzitutto, molto carine le grafiche delle pellicole del prototipo su cui troviamo la scritta: ''Attenzione, macchina veloce''. Guardando la supecar possiamo notare che dispone di alcune novità aerodinamiche tra cui la più evidente è la presenza del grande alettone posteriore. Anche il frontale è stato ritoccato e possiamo immaginare che le modifiche si estendano al sottoscocca per migliorare la deportanza complessiva. Dotato di cerchi in lega a doppie razze e freni carboceramici, il prototipo sembra già disporre delle forme definitive e questo potrebbe far pensare che lo sviluppo è oramai in una fase avanzata.

La nuova Lamborghini Revuelto SV dovrebbe essere anche più leggera e trattandosi di un modello orientato ancora di più sulle prestazioni, possiamo immaginarci che Lamborghini possa essere intervenuta sul setup di assetto e telaio per renderla ancora più efficace tra le curve.

Lamborghini Revuelto SV

Sarà invece interessante scoprire le novità del powertrain. Ricordiamo che Revuelto adotta un V12 aspirato di 6.5 litri abbinato a 3 motori elettrici. Si dice che sulla versione SV della supercar, la potenza possa arrivare a superare agevolmente i 1.100 CV ma c'è chi parla anche di oltre 1.200 CV. Se il modello ''normale'' supera i 350 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, possiamo attenderci numeri migliori per la nuova Revuelto SV. Lo sviluppo sta quindi andando avanti e a questo punto non possiamo fare altro che attendere novità sull'arrivo della nuova supercar Lamborghini.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026