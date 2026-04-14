Lamborghini Few-Off Roadster: da Reventón a Sián, modelli davvero speciali e con cuore V12

Diablo Roadster, Murciélago Roadster o Aventador Roadster sono supersportive in grado di offrire grandissime emozioni alla guida grazie alla presenza del motore V12 Lamborghini. Ma la casa automobilistica è in grado di realizzare vetture ancora più speciali. Si tratta infatti della few-off Roadster, vetture radicali, realizzate in serie limitatissime per offrire le prestazioni di una supersportiva senza alcun tipo di compromesso. Nel tempo, Lamborghini ha voluto più volte reinterpretare il concetto di supercar a cielo aperto attraverso alcune speciali Few-Off che hanno saputo ridefinire i confini di design, tecnologia e prestazioni.

Tutto è iniziato nel 1968 con la Miura Roadster, per poi arrivare decenni dopo a una vera e propria dinastia di modelli Few-Off V12, che rappresentano l’espressione più estrema delle vetture Lamborghini in produzione limitata. Parliamo di Reventón Roadster, seguita da Veneno Roadster, Centenario Roadster e Sián Roadster. Entriamo più nei dettagli.

Reventón Roadster

Siamo nel 2009 e questa è la prima vera Few-Off roadster Lamborghini. Complessivamente ne sono state realizzate appena 15 unità oltre a 20 esemplari coupé. Forme spigolose e soprattutto un V12 aspirato da 6,5 litri in grado di erogare 650 CV. Prestazioni elevatissime con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di oltre 340 km/h. Modello raffinatissimo che introduce l'utilizzo di CFRP (carbon fiber reinforced polymer), nei pannelli della carrozzeria, e un telaio ibrido che combina acciaio e rinforzi in fibra di carbonio. Particolarità, si tratta del primo modello Lamborghini ad adottare un quadro strumenti completamente digitale, formato da tre display LCD.

Veneno Roadster

Ci spostiamo al 2014 quando arriva la Veneno Roadster, nata in versione coupè per il 50° anniversario del marchio. Realizzata in soli 9 esclusivi esemplari, adotta un motore V12 da 6,5 litri da 750 CV, che assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e la velocità massima di 355 km/h. Per questa supercar, ampie appendici aerodinamiche e largo utilizzo della fibra di carbonio.

Centenario Roadster

Nel 2016 arriva la Centenario Roadster che è stata pensata per rende omaggio ai cento anni dalla nascita del fondatore del marchio, Ferruccio Lamborghini. 20 esemplari in tutto, adotta un V12 da 6,5 litri in grado di erogare 770 CV, quanto basta per consentire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, con una velocità massima di oltre 350 km/h. Tra le innovazioni introdotte, lo schermo touch per l'infotainment e il sistema di sterzata integrale.

Lamborghini Few Off Roadster

Sián Roadster

Nel 2020 è invece il turno della Sián Roadster costruita in 19 esemplari. Può contare su di un V12 abbinato a un sistema ibrido a 48 V integrato nel cambio. Complessivamente a disposizione ci sono 819 CV. Modello che segna l’inizio dell’era elettrificata di Lamborghini.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/04/2026