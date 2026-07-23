Questa è la nuova Rezvani Dune da 800 CV: una Lamborghini Sterrato ancora più estrema

Rzvani ha tolto i veli alla nuova Dune dopo averla anticipata con alcuni teaser. La promessa era di proporre un'auto estrema e davvero particolare. Promessa mantenuta perché Rezvani ha preso la Lamborghini Huracan per trasformala in un qualcosa di davvero selvaggio, in un supercar ancora più estrema della Sterrato. L'azienda americana ha quindi voluto spingersi ben oltre i limiti della supercar italiana. Complessivamente, saranno realizzate appena 7 Dune, tutte costruite a mano.

Rezvani Dune

Una Sterrato ancora più estrema e con 800 CV

La base tecnica è quindi quella della Huracan ma tutto il resto è stato completamente ripensato. Partiamo dal cuore pulsante della nuova Dune, un motore V10 turbo (non più aspirato come nel modello originale Lamborghini) di 5,2 litri in grado di erogare ben 812 CV. Rezvani afferma di aver sviluppato il sistema di sovralimentazione in collaborazione con VF Engineering e di aver abbinato il motore V10 a un sistema di trazione integrale progettato per affrontare qualsiasi tipo di terreno, dall'asfalto alle dune di sabbia.

Rezvani Dune

A differenza della Lamborghini Huracan Sterrato, qui si va molto oltre e non è solamente una questione di design molto più aggressivo con una carrozzeria in fibra di carbonio, carreggiate allargate e una presa d'aria sul tetto. L'azienda fa infatti sapere di aver alzato l'assetto di 11,4 cm rispetto alla Sterrato per poter affrontare davvero ogni ostacolo. Dune adotta poi specifici pneumatici maggiorati specifici per l'off-road. Per gestire la maggiore altezza da terra, il nuovo assetto e la potenza extra rispetto al modello Lamborghini originale, il telaio è stato ampiamente modificato.

Rezvani Dune, interni

Insomma, una supercar davvero estrema che vuole farsi notare e che punta a voler far divertire chi si metterà al suo volante, su ogni tipo di terreno. L'abitacolo, invece, ricorda molto da vicino quello della Lamborghini Huracan. Logo diverso a parte, sembra di salire a bordo della supercar italiana.

Certo, Rezvani non è la prima azienda ad aver immaginato una supercar che non teme lo sterrato. Lamborghini ha già costruito la Huracan Sterrato, mentre Porsche offre la 911 Dakar. Le prenotazioni sono ora aperte con un deposito rimborsabile di 1.500 dollari. Rezvani non ha ancora annunciato il prezzo, sebbene i precedenti modelli a produzione limitata abbiano raggiunto comodamente cifre a sei zeri, optional esclusi.

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