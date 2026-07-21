Hennessey prepara una nuova supercar: Project Overlord debutterà alla Monterey Car Week

Henessey ha una sorpresa da svelare e infatti alla Monterey Car Week che si svolgerà dal 7 al 16 agosto porterà una nuova supercar. Per il momento è stata definita come ''Project Overlord'' ma in precedenza, il fondatore dell'azienda l'aveva chiamata ''American Carrera GT''.

Hennessey, lo conosciamo bene, produce e consegna la supercar Venom F5 da diversi anni, e di recente ha lanciato la versione in edizione limitata F5-M Roadster. Negli ultimi anni, Hennessey ha però dedicato molto tempo allo sviluppo di un'altra auto ad altissime prestazioni da vendere insieme alla F5. A quanto pare, manca davvero molto poco per scoprire tutti i suoi segreti.

Cosa sappiamo?

Non moltissimo. Hennessey ha condiviso un teaser che mostra in primo piano un fanale posteriore che sembra disporre di una forma semicircolare. Nel teaser non vengono però fornite ulteriori informazioni. Tuttavia, un paio di anni fa, John Hennessey, parlando di una nuova supercar in sviluppo, raccontò che sarebbe stata un'auto leggera, con un motore in grado di raggiungere regimi molto elevati e che avrebbe offerto un'esperienza di guida coinvolgente. Come la F5, sarà progettata e costruita interamente e non si baserà su alcuna auto sportiva esistente. In un'altra intervista, Hennessey si riferì al Project Overlord come al successore americano dell'iconica Porsche Carrera GT.

Su quali siano gli obiettivi delle prestazioni non sappiamo nulla. Pare chiaro che comunque sarà una vettura davvero ad altissime prestazioni molto speciale. Possiamo comunque immaginare una produzione limitata e un costo particolarmente elevato. Andrà a posizionarsi sopra o sotto alla F5? Lo scopriremo presto.

Non possiamo quindi fare altro che avere ancora un po' di pazienza per scoprire tutti i dettagli del nuovo modello. La presentazione ufficiale si terrà il 3 agosto e poi come accennato all'inizio, la nuova supercar farà il suo primo debutto pubblico alla Monterey Car Week.

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