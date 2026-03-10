Hennessey Venom F5: una Roadster quasi nuova cerca proprietario. Chi offre più di 2 milioni?

La Hennessey Venom F5 (guarda Hennessey Venom F5) è una delle auto più rare e radicali oggi prodotte negli Stati Uniti.

Una hypercar costruita in serie limitata

Questa hypercar firmata Hennessey (guarda la homepage di Hennessey) nasce con l’obiettivo di sfidare i limiti della velocità e viene realizzata in numeri estremamente ridotti. Non sorprende quindi che ogni esemplare venga considerato un oggetto da collezione.

Eppure, un proprietario ha già deciso di separarsi dalla sua F5 Roadster. L’esemplare in questione è del 2023, ed è il numero cinque dei soli trenta modelli “a cielo aperto” previsti dalla produzione. Acquistata all’inizio dell’anno dal primo proprietario tramite concessionario, l’auto ha percorso appena 1.095 km.

Hennessey Venom F5 Roadster: uno dei trenta esemplari all'asta per oltre 2 milioni di dollari

Vernice esclusiva e costruzione ultraleggera

La vettura è rifinita nella tonalità Banner Green, un colore insolito per una hypercar americana e più spesso associato alle Lamborghini. Come per molte creazioni del costruttore americano, la costruzione punta su leggerezza e rigidità strutturale.

Gran parte dell’abitacolo è realizzata in fibra di carbonio, inclusi sedili, volante e piantone dello sterzo. Il risultato è un ambiente essenziale ma altamente tecnico, progettato per contenere il peso e massimizzare le prestazioni della Venom F5. Corrisponde alla forma e alle finiture di una Bugatti Chiron? Certamente no (guarda Bugatti Chiron), ma sembra sicuramente un posto speciale su cui sedersi.

Hennessey Venom F5 Roadster: l'abitacolo supersportivo della hypercar americana

Il V8 biturbo Fury da 1.817 CV

Il cuore della Hennessey Venom F5 è il celebre V8 biturbo da 6,6 litri chiamato Fury. Questo motore sviluppato da Hennessey utilizza monoblocco in ghisa, testate in alluminio, valvole di aspirazione in titanio e scarico in Inconel.

Il risultato sono 1.817 CV e 1.617 Nm di coppia, trasmessi alle ruote posteriori tramite un cambio a sette rapporti. Numeri che collocano l’hypercar americana tra le più potenti mai prodotte.

Hennessey Venom F5 Roadster: V8 da oltre 1.800 CV e velocità teorica superiore a 480 km/h

Prestazioni e valore sul mercato

Secondo Hennessey, laVenom F5 sarebbe teoricamente capace di superare i 483 km/h. Nei test effettuati finora, la vettura ha raggiunto 437 km/h, una velocità comunque sufficiente per inserirla tra le auto di serie più veloci al mondo.

Non sorprende quindi che le offerte per questa F5 Roadster abbiano già superato i 2,1 milioni di dollari (guarda il link all'asta di Bring a Trailer). Considerando che molte Hennessey Venom F5 sono state vendute tra i 2 e i 3 milioni, l’interesse dei collezionisti resta altissimo. Per il rilancio avete tempo fino a giovedi 12 marzo, chi offre di più?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/03/2026