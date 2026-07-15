Rezvani Dune promette di essere una supercar davvero selvaggia

Rezvani si sta preparando a svelare qualcosa di davvero speciale, una vettura che potrebbe inaugurare una categoria completamente nuova. Si chiama Dune, debutterà entro la fine del mese ed è stata descritta come la sua ''creazione più audace di sempre''. Cosa sta arrivando? Le immagini teaser che sono state condivise fanno pensare che Rezvani voglia proporre qualcosa di davvero particolare che sarà poi prodotta in serie imitata. Si parla di sole 7 unità.

L'azienda mantiene ovviamente i dettagli riservati, ma ha confermato che il modello avrà una carrozzeria in fibra di carbonio, pneumatici tassellati, e sospensioni rialzate con aggiornamenti ''sostanziali''. Le immagini teaser mostrano anche luci ausiliarie, barre sul tetto e quella che sembra essere una presa d'aria montata sul tetto.

Ci ricorda qualcosa?

Quando si parla di supercar, si pensa solitamente a vetture nate per essere velocissime tra le curve delle piste. Nel tempo ci sono state alcune eccezioni tra cui la Lamborghini Huracan Sterrato, una supercar nata per potersi divertire anche sullo sterrato. Modello che è piaciuto. Adesso pare che Rezvani voglia proporre una vettura ad alte prestazioni che segue la stessa filosofia della Huracan Sterrato.

Tornando al nuovo modello, sappiamo che sarà dotato di un motore V10 sovralimentato da 5,2 litri montato in posizione centrale, in grado di erogare oltre 800 CV. Ci sarà anche un sistema di trazione integrale, che garantirà prestazioni ottimali anche sulle strade sterrate.

Rezvani Dune

A titolo di confronto, la Huracan Sterrato aveva un assetto rialzato di 44 mm, una carreggiata più ampia e protezioni sottoscocca. Il modello era inoltre equipaggiato con un motore V10 da 5,2 litri da oltre 600 CV in grado di permettere alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 260 km/h. La velocità di punta rispetto alle altre Huracan era stata ''sacrificata'' in virtù della presenza dello specifico assetto e degli pneumatici pensati anche per l'off-road.

Rezvani ha dichiarato che la Dune non è semplicemente una supercar rialzata, bensì una macchina che combina l'emozione adrenalinica di un'auto sportiva con la libertà di viaggiare ben oltre i soliti limiti.

Preordini al via

L'azienda sta già accettando preordini per i 7 esemplari in cui la Dune sarà realizzata. I collezionisti devono lasciare una caparra di 1.500 dollari. Non rimane quindi che attendere la fine del mese per saperne di più su questo modello.

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