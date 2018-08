Autore:

Emanuele Colombo

CHI L'HA VISTO? Da noi è quasi sconosciuta e a leggerne il nome Rezvani potrebbe far pensare qualche oscuro brand russo, specializzato in articoli proibiti per oligarchi. E non si andrebbe troppo lontano, in effetti, a giudicare dalla sua ultima creatura: Rezvani Tank Military Edition. Se non fosse che l'azienda è californiana...

IL PIÙ MACHO DEI SUV Geografia a parte, Rezvani Tank Military Edition è un veicolo pensato per ricconi dai gusti macho a cui una Rolls Royce Cullinan potrebbe sembrare troppo leziosa, una Porsche Cayenne Turbo inconsistente e una Mercedes-AMG G65 quasi effeminata.

CORAZZATO CONTRO LE MINE Tank Military, tanto per cominciare, è completamente blindato, con un'armatura di livello 7 resistente ad armi di grosso calibro e fucili d'assalto. Radiatore, batteria e serbatoio del carburante hanno protezioni in kevlar e il fondo della scocca ha una corazza anti-mine. Gli pneumatici? Run flat, naturalmente: a specifica militare.

LA SCHEDA TECNICA Il motore è un V8 da 707 CV di potenza di derivazione Dodge Hellcat, la lunghezza è di quasi 5 metri (495 cm, a essere pignoli), larghezza e altezza superano i due metri e dieci (213 x 210 cm) e il peso sfiora le due tonnellate (1.950 kg).

DOTAZIONI E PREZZO Ma più che i numeri fanno impressione le dotazioni, che comprendono trucchi degni di James Bond (o Paperinik, a scelta): si va dalla cortina fumogena a fari ultra potenti per abbagliare sia chi segue sia chi precede; e poi maschere antigas in cabina e un sistema termografico per la visione notturna. Il prezzo parte da 295.000 dollari: non troppi, visti i contenuti. Volete saperne di più? Guardate il video qui sotto...