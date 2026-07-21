Lamborghini celebra il Giappone con la Revuelto Impavido da 1.015 CV

Novità in casa Lamborghini. Ha fatto infatti il suo debutto Revuelto Impavido, una versione speciale della supercar Plug-in che sarà realizzata in soli 25 esemplari. Non la vedremo circolare in Europa perché si tratta di un'esclusiva del mercato giapponese. Infatti, nasce per celebrare il 25° anniversario di Lamborghini Japan.
Perché questo nome?
Ogni esemplare disporrà di una numerazione individuale. Questa serie speciale vuole quindi rendere omaggio al legame tra Lamborghini e il Giappone. Revuelto Impavido adotta una personalizzazione ispirata allo spirito del Bushido, il codice d’onore dei samurai fondato su valori quali coraggio, disciplina e determinazione.
La scelta del nome non è quindi casuale, in quanto il nome Impavido evoca il coraggio, uno dei principi centrali del Bushido. Revuelto Impavido è frutto del lavoro del programma di personalizzazione Ad Personam che dimostra ancora come sia possibile realizzare vetture davvero uniche.
Ispirata alla tradizione del Giappone
Per questa serie speciale è stata sviluppata una livrea ispirata agli elementi distintivi delle armature dei samurai. Le linee tese e scolpite che percorrono le portiere e il paraurti posteriore evocano il tratto netto di una “katana”, simbolo di precisione, velocità e potenza controllata. Troviamo poi dettagli dorati che richiamano invece gli “odoshi”, i cordoni che univano le piastre delle armature dei samurai e che, nella tradizione giapponese, esprimevano identità, rango e appartenenza al proprio clan.
Il frontale, invece, presenta una grafica ispirata al “maedate”, l’emblema applicato all’elmo del samurai come simbolo di identità, prestigio e protezione. Sul tetto e sui parafanghi ci sono elementi decorativi che richiamano invece i “kozane”, le tradizionali lamelle laccate che componevano le armature giapponesi.
Revuelto Impavido è proposta in quattro configurazioni. Le due finiture lucide in cui è possibile avere la supercar comprendono Verde Campus, ispirato alla giada hisui, pietra nazionale del Giappone e simbolo di vita, fertilità e anima della terra, e Grigio Artis Lucido, che richiama la katana come espressione di lealtà, onore e maestria artigianale.
Passiamo alle due finiture opache che includono Grigio Crater Matt, ispirato alle armature nere e grigie dei samurai e ai valori di coraggio, protezione spirituale e autorità, e Rosso Pyra, che richiama il celebre Sanada Red, colore tradizionalmente associato a coraggio, forza e disciplina.
Le configurazioni con finitura lucida abbinano accenti Nero Noctis e Bronzo Oreadi, mentre quelle opache sono caratterizzate da dettagli Nero Nemesis e Bronzo Serse. In ogni caso, troviamo cerchi forgiati Altanero da 21 e 22 pollici in Shiny Black, le pinze freno in Bronzo e i terminali di scarico Matt Black.
Per quanto riguarda, invece, l'abitacolo, ci sono rivestimenti in pelle Nero Ade e Corsa-Tex con dettagli a contrasto Bronzo Oreadi. La configurazione comprende ricami dedicati sui sedili, un motivo esclusivo sui pannelli porta, un ricamo sul cielo dell’abitacolo, il logo samurai e una targhetta in fibra di carbonio con numerazione individuale progressiva da 1 a 25.
Motore V12 Plug-in
La meccanica invece non cambia e quindi abbiamo un motore V12 aspirato da 6,5 litri abbinato a tre motori elettrici e a un cambio trasversale a doppia frizione a otto rapporti, per una potenza complessiva di 1.015 CV. Grazie a un rapporto peso/potenza di 1,75 kg/CV, Revuelto accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima superiore a 350 km/h.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Revuelto 6.5 V12
|825 / 606
|514.840 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Lamborghini Revuelto visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Lamborghini Revuelto
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).