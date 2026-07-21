Lamborghini celebra il Giappone con la Revuelto Impavido da 1.015 CV

Novità in casa Lamborghini. Ha fatto infatti il suo debutto Revuelto Impavido, una versione speciale della supercar Plug-in che sarà realizzata in soli 25 esemplari. Non la vedremo circolare in Europa perché si tratta di un'esclusiva del mercato giapponese. Infatti, nasce per celebrare il 25° anniversario di Lamborghini Japan.

Lamborghini Revuelto Impavido

Perché questo nome?

Ogni esemplare disporrà di una numerazione individuale. Questa serie speciale vuole quindi rendere omaggio al legame tra Lamborghini e il Giappone. Revuelto Impavido adotta una personalizzazione ispirata allo spirito del Bushido, il codice d’onore dei samurai fondato su valori quali coraggio, disciplina e determinazione.

La scelta del nome non è quindi casuale, in quanto il nome Impavido evoca il coraggio, uno dei principi centrali del Bushido. Revuelto Impavido è frutto del lavoro del programma di personalizzazione Ad Personam che dimostra ancora come sia possibile realizzare vetture davvero uniche.

Lamborghini Revuelto Impavido

Ispirata alla tradizione del Giappone

Per questa serie speciale è stata sviluppata una livrea ispirata agli elementi distintivi delle armature dei samurai. Le linee tese e scolpite che percorrono le portiere e il paraurti posteriore evocano il tratto netto di una “katana”, simbolo di precisione, velocità e potenza controllata. Troviamo poi dettagli dorati che richiamano invece gli “odoshi”, i cordoni che univano le piastre delle armature dei samurai e che, nella tradizione giapponese, esprimevano identità, rango e appartenenza al proprio clan.

Il frontale, invece, presenta una grafica ispirata al “maedate”, l’emblema applicato all’elmo del samurai come simbolo di identità, prestigio e protezione. Sul tetto e sui parafanghi ci sono elementi decorativi che richiamano invece i “kozane”, le tradizionali lamelle laccate che componevano le armature giapponesi.

Lamborghini Revuelto Impavido

Revuelto Impavido è proposta in quattro configurazioni. Le due finiture lucide in cui è possibile avere la supercar comprendono Verde Campus, ispirato alla giada hisui, pietra nazionale del Giappone e simbolo di vita, fertilità e anima della terra, e Grigio Artis Lucido, che richiama la katana come espressione di lealtà, onore e maestria artigianale.

Passiamo alle due finiture opache che includono Grigio Crater Matt, ispirato alle armature nere e grigie dei samurai e ai valori di coraggio, protezione spirituale e autorità, e Rosso Pyra, che richiama il celebre Sanada Red, colore tradizionalmente associato a coraggio, forza e disciplina.

Le configurazioni con finitura lucida abbinano accenti Nero Noctis e Bronzo Oreadi, mentre quelle opache sono caratterizzate da dettagli Nero Nemesis e Bronzo Serse. In ogni caso, troviamo cerchi forgiati Altanero da 21 e 22 pollici in Shiny Black, le pinze freno in Bronzo e i terminali di scarico Matt Black.

Lamborghini Revuelto Impavido

Per quanto riguarda, invece, l'abitacolo, ci sono rivestimenti in pelle Nero Ade e Corsa-Tex con dettagli a contrasto Bronzo Oreadi. La configurazione comprende ricami dedicati sui sedili, un motivo esclusivo sui pannelli porta, un ricamo sul cielo dell’abitacolo, il logo samurai e una targhetta in fibra di carbonio con numerazione individuale progressiva da 1 a 25.

Motore V12 Plug-in

La meccanica invece non cambia e quindi abbiamo un motore V12 aspirato da 6,5 litri abbinato a tre motori elettrici e a un cambio trasversale a doppia frizione a otto rapporti, per una potenza complessiva di 1.015 CV. Grazie a un rapporto peso/potenza di 1,75 kg/CV, Revuelto accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima superiore a 350 km/h.

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