Lamborghini Revuelto SV al Nürburgring: le foto spia svelano le ultime novità

Prosegue lo sviluppo della nuova Lamborghini Revuelto SV, versione ancora più estrema della supercar ibrida Plug-in. Avevamo già visto un prototipo su strada ma adesso lo sviluppo si è spostato al Nürburgring, dove la Revuelto SV è stata pizzicata. Le curve del circuito tedesco sono l'ideale per mettere a punto l'assetto delle auto ad altissime prestazioni e in questo periodo molte case automobilistiche portano le loro nuove vetture al Nürburgring per metterle alla prova.

Il prototipo intercettato tra le curve dell'Inferno Verde appare camuffato ma si vedono comunque diverse cose interessanti che permettono di capire quanto speciale sia questo modello.

Lamborghini Revuelto SV

Nuova aerodinamica

Sulla Lamborghini Revuelto SV, il frontale è stato rivisto e presenta uno splitter più grande, oltre a un nuovo paraurti con prese d'aria triangolari. Ci sono infatti diverse modifiche aerodinamiche ma quella che attira maggiormente l'attenzione è sicuramente il grande alettone posteriore. Il profilo sembra sostanzialmente invariato ma non è detto che alla fine il modello di produzione non possa comunque presentare alcuni ritocchi. Magari ci saranno anche nuovi cerchi in lega.

Lamborghini Revuelto SV

Anche il posteriore non sembra mostrare grandi modifiche, anche se pare presentare nuovi sfoghi per l'aria sopra i fari. Il sistema di scarico sembra essere stato rivisto con terminali circolari all'interno di una cornice esagonale. Il camuffamento potrebbe poi nascondere ulteriori modifiche al momento non visibili.

Le foto spia permettono di intravedere l'abitacolo che, comunque, non dovrebbe presentare particolari novità. Ci sarà quindi sempre un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 8,4 pollici.

Lamborghini Revuelto SV

Motore V12 ibrido Plug-in

C'è grande curiosità nello scoprire quali novità ci saranno di motore. Sarà sempre un V12 aspirato di 6.5 litri abbinato a 3 motori elettrici. La Revuelto offre ben 1.015 CV ma la versione SV (Super Veloce) dovrebbe disporre di più potenza. C'è chi scommette su ben 1.200 CV. Quello che comunque è sicuro è che la nuova Lamborghini Revuelto SV alzerà l'asticella delle prestazioni. Ci possiamo inoltre attendere anche un lavoro su telaio e assetto per migliorare ulteriormente la dinamica di guida. Il debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno e quindi non si può fare altro che attendere novità.

Foto spia: CarScoops

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