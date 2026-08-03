Lamborghini celebra la Miura con la Revuelto Miura 60° Homage in 99 esemplari

Sessant'anni dopo la sua nascita, la Lamborghini Miura torna a ispirare una nuova supercar di Sant'Agata Bolognese. Il marchio celebra l'anniversario della vettura che nel 1966 ha ridefinito il concetto di sportiva ad alte prestazioni con la Revuelto Miura 60° Homage, una serie speciale realizzata dal programma Ad Personam in appena 99 esemplari. Il debutto mondiale è previsto alla Lamborghini Lounge di Monterey, durante la Monterey Car Week.

Dalla Miura del 1966 alla Revuelto Miura 60° Homage di oggi

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage, la versione speciale

Presentata nel 1966, la Miura è considerata da molti la prima supercar della storia. Con il suo design rivoluzionario e il motore V12 montato in posizione centrale, ha introdotto un nuovo riferimento nel mondo delle vetture ad alte prestazioni. Nella versione più potente raggiungeva 385 CV e superava i 290 km/h, valori che contribuirono a renderla uno dei modelli Lamborghini più iconici e un simbolo della cultura automobilistica degli anni Sessanta.

La Miura 60° Homage nasce dal confronto tra due epoche diverse della storia Lamborghini. Da una parte la Miura, espressione del V12 aspirato dell'epoca, dall'altra la Revuelto, la prima V12 HPEV del marchio, che combina il motore termico con un sistema ibrido composto da tre unità elettriche per raggiungere una potenza complessiva di 1.015 CV.

Lamborghini sottolinea che questa serie speciale non vuole essere una semplice reinterpretazione nostalgica del passato, ma un modo per trasferire alcuni degli elementi stilistici che hanno reso celebre la Miura su una vettura completamente nuova. Un collegamento tra heritage e innovazione che punta a valorizzare anche le possibilità di personalizzazione offerte dal programma Ad Personam.

I colori e i dettagli che raccontano la Miura

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage, le colorazioni

La Miura 60° Homage è stata realizzata in nove colorazioni della carrozzeria, ispirate alle tonalità storicamente proposte sulla vettura originale (dal Rosso Arancio al Bianco Monocerus). La configurazione più caratteristica riguarda però le due livree dedicate, che riprendono un tratto distintivo di molte Miura storiche: la parte bassa della carrozzeria rifinita in un colore a contrasto rispetto al resto della vettura.

I clienti possono scegliere tra la combinazione Oro Elios con cerchi Altanero Shiny Gold, oppure Grigio Nimbus abbinata ai cerchi Altanero Matt Titanium Diamond. Entrambe richiamano alcune delle combinazioni cromatiche che hanno contribuito a costruire il mito della Miura nel corso degli anni.

Il logo dedicato “Miura 60” compare sopra la scritta Revuelto, vicino al passaruota posteriore, mentre il badge posteriore Lamborghini in nero lucido richiama uno dei dettagli distintivi della Miura originale. Completano l'allestimento pinze freno nere lucide e terminali di scarico opachi.

Dentro l'abitacolo, il richiamo al passato

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage, la versione Ad Personam

Anche gli interni seguono la stessa filosofia di richiami al passato. I sedili, rifiniti con la lavorazione Classica Trim, reinterpretano il motivo “cannelloni” che caratterizzava i sedili della Miura originale, mentre il rivestimento in pelle si estende sul tunnel centrale, sui pannelli degli sportelli e sul parafiamma posteriore.

Tra i due sedili trova posto il ricamo dedicato “Miura 60”, mentre ogni esemplare viene identificato da una targhetta in fibra di carbonio posizionata sul lato guida con la dicitura “Miura 60° - Serie Speciale 1 di 99”.

Chi possiede una Miura con una livrea diversa da quelle previste per la serie speciale può inoltre affidarsi al programma Ad Personam per ricreare fedelmente la combinazione di colori della propria vettura storica sulla Revuelto Miura 60° Homage, creando un legame diretto tra il modello originale e la nuova serie limitata.

Dal punto di vista tecnico, la Revuelto Miura 60° Homage mantiene il sistema propulsivo della supercar ibrida Lamborghini. Il V12 aspirato da 6,5 litri lavora insieme a tre motori elettrici e a una batteria agli ioni di litio ad alta densità, per una potenza complessiva di 1.015 CV e una coppia massima di 807 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 2,5 secondi e la velocità massima superiore ai 350 km/h.

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