Lamborghini Revuelto SV, giro record all’Hockenheimring e debutto il 14 agosto

La nuova Lamborghini Revuelto SV è stata protagonista di diverse foto spia negli ultimi tempi. Il debutto si avvicina dato che la stessa casa automobilistica ha condiviso alcune foto della nuova supercar, sebbene ancora camuffata, raccontando che ha ottenuto il tempo record per una vettura di serie all'Hockenheimring. Inoltre, ha comunicato che la presentazione si terrà il 14 agosto durante The Quail, uno degli appuntamenti più esclusivi della Monterey Car Week.

Lamborghini Revuelto SV

Il giro record

Insomma, in vista della presentazione della Revuelto SV, la casa automobilistica anticipa la sua nuova supercar con un giro record che la dice lunga sulle sue potenzialità.

La nuova Revuelto SV ha raggiunto un livello prestazionale che non avevamo mai sperimentato prima in Lamborghini. La straordinaria sintonia tra vettura e pilota permette di sfruttare appieno il potenziale e di guidare trasmettendo precisione e fiducia anche al limite. È proprio questa combinazione di performance, controllo e coinvolgimento che ci ha consentito di raggiungere questo risultato.

Così si è espresso Marco Mapelli, collaudatore e pilota ufficiale Lamborghini. Sta quindi arrivando qualcosa di molto speciale.

Lamborghini Revuelto SV

Ovviamente, Lamborghini non ha voluto anticipare nulla ma secondo passate indiscrezioni, il powertrain Plug-in, un V12 aspirato di 6.5 litri abbinato a 3 motori elettrici, dovrebbe crescere di potenza. Oggi eroga 1.015 CV ma c'è chi scommette che la potenza possa essere stata portata a 1.200 CV. Ovviamente non mancheranno miglioramenti all'assetto per migliorare l'esperienza di guida. La nuova Revuelto SV potrebbe essere anche più leggera della Revuleto che conosciamo.

Lamborghini Revuelto SV

Inoltre, il nuovo modello si potrà riconoscere per una serie di novità aerodinamiche che renderanno il suo aspetto più aggressivo. Fortunatamente siamo davvero vicini alla presentazione ufficiale e quindi non rimane che aspettare la prossima settimana per scoprire tutti i segreti della Lamborghini Revuelto SV.

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