Lamborghini celebra il Made in Italy con la Temerario Tricolore

Debutta a Monterey la Lamborghini Temerario Tricolore: livrea speciale Ad Personam e V8 da 920 CV. Tutti i dettagli della supercar

Sul palcoscenico di The Quail, A Motorsports Gathering, durante la Monterey Car Week, il marchio emiliano ha svelato la nuova Lamborghini Temerario Tricolore. Si tratta di una configurazione speciale pensata per mettere in risalto l'artigianalità e il design italiano, riprendendo un filo conduttore concettuale interrotto quindici anni fa con la Gallardo LP 550-2 Tricolore.

A distanza di un decennio e mezzo da quell'omaggio all'Unità d'Italia, i colori verde, bianco e rosso tornano così a vestire la più recente supersportiva elettrificata (HPEV) del Toro, affiancando sul palco californiano la prima mondiale della Revuelto SV.

Lamborghini Temerario Tricolore

La Temerario Tricolore che, in realtà, è bicolore

Disegnata dal Centro Stile Lamborghini in collaborazione con la divisione Ad Personam — che celebra proprio quest'anno il suo ventesimo anniversario — la Temerario Tricolore propone uno schema cromatico... bicolore: studiato per esaltare le linee scolpite della carrozzeria. La parte inferiore è verniciata nell'intensa tonalità Blu Marinus Shiny, che sotto la luce solare diretta rivela riflessi più chiari, mentre la sezione superiore (comprese le zone alte di portiere e parafanghi) sfoggia il Bianco Monocerus.

A creare stacco visivo intervengono gli elementi in Nero Noctis lucido sulle calotte degli specchietti retrovisori, sui cerchi in lega, sul cofano motore, sulla parte superiore della carrozzeria e sulle sezioni posteriori. Il contrasto cromatico viene completato dalle pinze freno rosse e da una grafica grafica tricolore posizionata sul cofano anteriore, studiata per integrarsi con il muso affilato e con le luci diurne a LED di forma esagonale.

Lamborghini Temerario Tricolore

Interni sartoriali e dettagli dedicati

L'impostazione specifica prosegue nell'abitacolo, dove l'impronta sartoriale del programma Ad Personam punta a combinare sportività ed esclusività. I rivestimenti nella tinta Nero Ade sono valorizzati da cuciture a contrasto in Rosso Alala, disposte secondo il classico motivo esagonale che richiama gli esterni.

La personalizzazione dell'interno si completa con dettagli realizzati ad hoc per questo esemplare, come il ricamo Tricolore integrato sui pannelli delle portiere e la silhouette della Temerario applicata sulla parete posteriore del posto guida. L'obiettivo dei designer è dimostrare come la personalizzazione possa spingersi ben oltre la semplice scelta dei colori a listino, integrandosi nel processo creativo della vettura.

Lamborghini Temerario Tricolore

920 CV e un V8 da 10.000 giri

Sotto la livrea speciale, l'architettura tecnica rispecchia in tutto e per tutto la scheda di serie della supersportiva emiliana. Il cuore del sistema ibrido ad alte prestazioni rimane il nuovo V8 biturbo da 4,0 litri, capace di raggiungere il regime record di 10.000 giri/min.

Coadiuvato da tre motori elettrici, il propulsore eroga una potenza complessiva di 920 CV, consentendo alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e di superare i 340 km/h di velocità massima. Con questo allestimento unico, Lamborghini ribadisce la capacità di far convivere una meccanica da pista con l'eleganza del fatto a mano su misura.

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