Lamborghini Revuelto SV, motore V12 da 1.065 CV per ancora più divertimento

Lamborghini ha presentato la nuova Revuelto SV, il suo ultimo gioiello. La presentazione è avvenuta a Sant'Agata Bolognese e Monterey, in California. La sigla SV, Super Veloce, torna dopo 55 anni dalla prima Miura SV. Identifica da sempre le versioni più estreme delle supersportive del Toro. Questa volta il capitolo si apre con una V12 ibrida.

Questa è la nuova Lamborghini Revuelto SV

La nuova Revuelto SV nasce sulla base della Revuelto standard, già capace di 1.015 CV. Lamborghini promette un salto ulteriore in ogni ambito: aerodinamica, erogazione della potenza, dinamica di guida. Il risultato è la Lamborghini di serie più potente e veloce mai costruita a Sant'Agata Bolognese. Sarà prodotta in 1.963 esemplari, numero che richiama l'anno di fondazione dell'azienda.

Lamborghini Revuelto SV

Motore e prestazioni

Il cuore della Revuelto SV resta il V12 aspirato da 6,5 litri. Da solo eroga 825 CV a 9.250 giri al minuto, con un regime massimo di 9.500 giri. A questo si aggiungono tre motori elettrici: due a flusso assiale sull'asse anteriore e uno a flusso radiale vicino al cambio. La potenza di sistema sale così a 1.065 CV, 50 CV in più rispetto alla Revuelto di partenza. La coppia massima tocca 1.425 Nm. Ad alimentare la parte elettrica ci pensa una batteria agli ioni di litio da 7,3 kWh, capace di erogare fino a 190 kW. Il rapporto peso/potenza scende a 1,66 kg/CV. Le prestazioni dichiarate parlano chiaro: 0-100 km/h in 2,4 secondi, 0-200 km/h in 6,7 secondi e velocità massima oltre i 345 km/h.

Lamborghini Revuelto SV

Aerodinamica e sospensioni derivate dal GT3

Lamborghini ha rivisto profondamente l'aerodinamica della vettura. Il carico aerodinamico complessivo cresce dell'80% rispetto alla Revuelto standard. È superiore del 10% anche rispetto all'Aventador SVJ, fino a oggi il riferimento del marchio. L'efficienza aerodinamica migliora invece del 60%. Il merito va allo splitter anteriore ridisegnato, alla pinna nel paraurti e alla nuova ala posteriore con doppio profilo. Anche le sospensioni cambiano pelle. Gli ammortizzatori passivi regolabili derivano direttamente dall'esperienza Lamborghini nel GT3. Portano un incremento del 17% dell'agilità e del 10% dell'aderenza laterale.

Nuovo impianto frenante CCM-R Plus

Debuttano sulla Revuelto SV i freni carboceramici CCM-R Plus, ispirati alla Formula 1. I dischi misurano 420x40 mm all'anteriore e 410x32 mm al posteriore. Garantiscono una frenata da 200 a 0 km/h in appena 110 metri. Rispetto alla Revuelto normale, la decelerazione massima cresce dell'11%. La capacità di dissipare il calore sale del 23%, mentre la temperatura dei dischi scende del 12%. A completare il pacchetto ci sono i nuovi pneumatici Bridgestone Potenza Race R, semi-slick sviluppati appositamente per questa vettura.

Lamborghini Revuelto SV

Interni ''Feel Like a Pilot'' e la modalità Pilota

L'abitacolo segue la filosofia Lamborghini ''Feel Like a Pilot''. Di serie trovano posto i nuovi Sport Seats con struttura a guscio in fibra di carbonio. In opzione arrivano i Race Seats monoscocca, ancora più leggeri e contenitivi. La vera novità è la modalità di guida Pilota, attivabile con un selettore rosso dedicato sul volante. Introduce un controllo di trazione a cinque livelli, sviluppato a partire dall'esperienza Lamborghini nel campionato GT3. Si affianca alle modalità Strada, Sport e Corsa già note.

Record alla vettura di serie più veloce di Hockenheim

Per certificare le prestazioni, Lamborghini ha scelto lo storico circuito tedesco di Hockenheim. Il collaudatore ufficiale Marco Mapelli ha fermato il cronometro su 1:41.6. È il tempo più veloce mai registrato su quella pista da una vettura di serie. Non è un dato da poco. Hockenheim ospita da decenni Formula 1, DTM e i principali campionati GT. La Revuelto SV chiude così il cerchio di una tradizione iniziata nel 1971 con la Miura SV e proseguita con Diablo SV, Murciélago SV e Aventador SV.

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