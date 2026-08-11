Lamborghini alla Monterey Car Week 2026 con due Revuelto molto speciali

La Monterey Car Week è un appuntamento molto importante per Lamborghini, dove è solta presentare le proprie innovazioni a clienti, collezionisti, appassionati e media provenienti da tutto il mondo. Tutto è iniziato nel 1998 con la presentazione della Diablo SV Monterey Edition, una serie speciale realizzata esclusivamente per l'occasione. Da quel momento, la Monterey Car Week è stata scelta dalla casa automobilistica come luogo dove portare al debutto modelli di serie destinati a diventare icone, concept car visionarie e vetture Few-Off estremamente esclusive.

Lamborghini Revuelto SV

Lamborghini alla Monterey Car Week 2026

In occasione dell'appuntamento 2026 della Monterey Car Week, Lamborghini sarà tra gli assoluti protagonisti con la presentazione della Revuelto SV, nuova evoluzione della sua supersportiva V12 HPEV. Nel corso dello stesso weekend debutta inoltre Revuelto Miura 60° Homage, una serie speciale limitata a 99 esemplari, realizzata da Ad Personam e Lamborghini Centro Stile per celebrare il sessantesimo anniversario della Miura.

Insomma, due anteprime davvero molto importanti che proseguono una tradizione ormai consolidata e confermano Monterey Car Week come uno degli appuntamenti più significativi nella storia di Lamborghini.

Lamborghini

Le più importanti anteprime di Lamborghini alla Monterey Car Week

Quali sono stati i modelli più importanti che la casa automobilistica ha svelato durante questo importante appuntamento nel corso del tempo?

Diablo SV Monterey Edition

Presentata nel 1998, la Diablo SV Monterey Edition è una delle edizioni speciali più rare dell'intera famiglia Diablo.

Lamborghini Concept S

La Concept S rappresenta una delle concept car più radicali mai realizzate da Lamborghini. Presentata nel 2005, si basa tecnicamente sulla Gallardo ma elimina il tradizionale parabrezza, separando conducente e passeggero attraverso una struttura centrale ispirata agli abitacoli dei jet da combattimento.

Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster

La Aventador LP 750-4 SV Roadster porta la filosofia Super Veloce nella guida a cielo aperto. Il V12 aspirato da 750 CV, la riduzione del peso e l'aerodinamica evoluta permettono di coniugare prestazioni estreme ed emozione di guida open-air.

Lamborghini Centenario Roadster

Presentata nell'anno del centenario della nascita di Ferruccio Lamborghini, Centenario Roadster abbina un motore V12 aspirato da 6,5 litri e 770 CV a soluzioni tecnologiche all'avanguardia come sterzo posteriore, aerodinamica attiva e largo impiego della fibra di carbonio.

Lamborghini Aventador SVJ e SVJ 63

Massima espressione della famiglia Aventador, la SVJ abbina il V12 aspirato da 770 CV alla trazione integrale e al sistema Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA).

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster

La SVJ 63 Roadster rende omaggio all'anno di fondazione di Automobili Lamborghini, il 1963, attraverso una serie estremamente esclusiva. Basata sulla SVJ Roadster, mantiene il V12 da 770 CV, l'aerodinamica attiva e la trazione integrale.

Lamborghini Countach LPI 800-4

La Countach LPI 800-4 reinterpreta una delle Lamborghini più iconiche in chiave contemporanea. Il design richiama fedelmente la Countach originale, mentre il sistema ibrido derivato dalla Sián abbina il V12 aspirato da 6,5 litri a un motore elettrico da 48 Volt, per una potenza complessiva di 814 CV.

Lamborghini Urus Performante

La Urus Performante porta il concetto di Super SUV Lamborghini a un livello superiore. Il motore V8 biturbo da 666 CV, la riduzione del peso, l'assetto rivisto e l'aerodinamica ottimizzata conferiscono al modello un carattere ancora più orientato alle prestazioni.

Lamborghini Lanzador

Con Lanzador, Lamborghini presenta la propria visione di una futura GT 2+2 completamente elettrica.

Lamborghini Temerario

La Temerario rappresenta un nuovo passo nella strategia di elettrificazione del marchio. Erede della Huracán, introduce un inedito motore V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici, dando vita a un powertrain ibrido plug-in.

Lamborghini Fenomeno

La Fenomeno rappresenta la più recente interpretazione della filosofia Few-Off Lamborghini. Il design distintivo e il sofisticato powertrain ibrido V12 aspirato esprimono la costante ricerca del marchio in termini di performance, esclusività e innovazione.

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