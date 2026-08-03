Lamborghini Miura SV, 55 anni fa nasceva una leggenda

Lamborghini Miura SV festeggia 55 anni. Presentata nel 1971 come evoluzione definitiva della Miura, da subito è diventata un nuovo riferimento per le vetture ad alte prestazioni, tanto che ha dato vita alla filosofia ''Super Veloce''. Si tratta di una denominazione divenuta sinonimo di alcuni dei modelli V12 Lamborghini più desiderati ed estremi.

La prima V12 della dinastia Super Veloce

La Miura SV, rappresenta quindi la versione più evoluta di un modello che aveva già rivoluzionato il mondo delle vetture sportive. Supersportiva che è stata prodotta dal 1971 al 1973. Il cuore pulsante è un motore V12 aspirato da 3,9 litri montato trasversalmente, in questa versione sviluppato fino a raggiungere una potenza di 385 CV a 7.850 giri/min e una coppia massima di 388 Nm a 5.500 giri/min. L'incremento delle prestazioni, unito ai numerosi aggiornamenti di telaio e aerodinamica, aveva permesso di migliorare sensibilmente sia le performance sia la guidabilità rispetto alle precedenti Miura P400 e Miura S.

Lamborghini Miura SV

In termini numerici, la Lamborghini Miura SV è in grado di accelera da 0 a 100 km/h in meno di 5,5 secondi e di raggiunge una velocità massima superiore ai 290 km/h. Numeri che all'epoca la rendevano tra le vetture di serie più veloci. Per gestire l'aumento delle prestazioni senza compromettere l'affidabilità, sulla Miura SV Lamborghini introduce due circuiti separati per il sistema di lubrificazione, uno per il motore e uno per il cambio. Anche il telaio venne profondamente rivisto. L'allargamento della carreggiata posteriore, l'aggiornamento delle sospensioni e una taratura complessivamente più rigida migliorano precisione di guida e stabilità alle alte velocità, senza compromettere il comfort. L'impianto frenante con dischi autoventilanti, particolarmente evoluto per l'epoca, garantiva inoltre decelerazioni più efficaci e costanti.

Look più sportivo

Le novità non erano solamente tecniche perché anche dal punto di vista estetico la Miura SV si distingue chiaramente dalle versioni precedenti. Come racconta Lamborghini, scompaiono le caratteristiche ''ciglia'' attorno ai fari anteriori, conferendo al frontale un aspetto più moderno. I passaruota posteriori maggiorati, progettati per accogliere pneumatici di dimensioni superiori, hanno permesso di enfatizzare visivamente l'incremento delle prestazioni e hanno contribuito concretamente al miglioramento della dinamica di guida.

Lamborghini Miura SV

Scheda tecnica Lamborghini Miura SV

Motore: V12 aspirato da 3,9 litri, 385 CV a 7.850 giri/min, 388 Nm a 5.500 giri/min

V12 aspirato da 3,9 litri, 385 CV a 7.850 giri/min, 388 Nm a 5.500 giri/min Velocità massima: oltre 290 km/h

oltre 290 km/h Accelerazione 0-100 km/h: meno di 5,5 secondi

meno di 5,5 secondi Peso in ordine di marcia: 1.245 kg

1.245 kg Principali evoluzioni: circuiti di lubrificazione separati per motore e cambio, carreggiata posteriore allargata per una migliore trazione, sospensioni posteriori riviste, incremento della potenza, maggiore velocità e precisione di guida, differenziale autobloccante disponibile su alcuni esemplari.

circuiti di lubrificazione separati per motore e cambio, carreggiata posteriore allargata per una migliore trazione, sospensioni posteriori riviste, incremento della potenza, maggiore velocità e precisione di guida, differenziale autobloccante disponibile su alcuni esemplari. Caratteristiche distintive: versione definitiva della famiglia Miura, eliminazione delle ''ciglia'' dei fari anteriori, design più moderno, massima potenza e migliore tenuta di strada dell'intera serie.

versione definitiva della famiglia Miura, eliminazione delle ''ciglia'' dei fari anteriori, design più moderno, massima potenza e migliore tenuta di strada dell'intera serie. Prezzo di listino: 8.600.000 lire.

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