Nel 2026 tutti questi modelli non ci sono più. "Flop 10"

Da Fiat Tipo a Peugeot 508, passando per Audi Q2 (e A1). Tutte le vittime eccellenti della transizione e dei gusti che cambiano

Il 2025 non è stato solo un'annata di transizione: è stato un vero e proprio punto di rottura. Il mercato ha imposto le sue regole, l’elettrificazione ha accelerato (salvo scalare una marcia a fine anno), i SUV hanno divorato tutto il resto.

E così, una dopo l’altra, auto importanti, amate o semplicemente familiari hanno lasciato (o stanno per lasciare) la scena.

Questa non è una classifica di fallimenti tecnici, è più una Top 10 al contrario: modelli che non vedremo più nel 2026, vittime di strategie industriali, normative e gusti che cambiano.

Quindi: oltre che concentrarci sulle novità 2026, ci sembra giusto tributare l'ultimo saluto alle vittime illustri.

1. JAGUAR F-PACE - L’ultimo atto prima della rivoluzione

Il SUV ammiraglio del Giaguaro chiude la sua carriera a fine 2025 ed è molto più di un semplice pensionamento.

Jaguar F-Pace (2021-2025), addio al Giaguaro campione dei pesi massimi

Con lei, Jaguar archivia definitivamente l’era dei modelli termici, per proiettarsi in un futuro elettrico e... concettuale.

Un SUV elegante, potente e riconoscibile, sacrificato sull’altare di una rinascita che guarda avanti, ma lascia parecchia nostalgia.

2. PEUGEOT 508 - La berlina che non serviva più

Già fuori produzione, sia la berlina sia la station wagon salutano il mercato senza una vera erede. Linea filante, comfort e qualità non sono bastati a salvarla da un segmento ormai marginale.

Non è stata bocciata dall’auto in sé, ma da un pubblico che oggi chiede altro.

Peugeot 508 SW, stop a produzione

3. FORD FOCUS - Fine della compatta per eccellenza

Con l’uscita di scena di Focus a novembre, l’Europa perde uno dei suoi riferimenti assoluti. Per oltre vent’anni è stata la misura di tutte le compatte per dinamica di guida e versatilità.

Questa è Ford Focus ST (sigh...)

Ford però ha scelto di concentrarsi su SUV e crossover: razionale per i conti, doloroso per gli appassionati.

4. BMW Z4 - L’addio silenzioso alle roadster pure

Una special edition fino a marzo 2026, poi lo stop definitivo. L'iconica biposto bavarese si avvia alla fine della produzione senza clamore.

BMW Z4, roadster che ha segnato un'epoca

In un mondo sempre più pesante, alto ed elettrificato, non c’è più spazio per una spider a trazione posteriore pensata solo per il piacere di guida.

Non un flop commerciale, ma una vittima del tempo.

5. ALPINE A110 - L’ultima vera sportiva leggera

Vedi sopra. Anche l''anti Porsche Boxster'' francese è un caso emblematico: amata dalla critica, rispettata dagli appassionati, incompatibile con le nuove regole e destinata a sparire nel corso del 2026 (almeno, nella veste attuale).

Leggera, analogica, sincera: tutto ciò che il futuro dell’auto sembra voler dimenticare.

Alpine A110 R Ultime: se A110 torna, sarà un po' diversa...

6. TOYOTA SUPRA - Il mito che si ferma

La ''furiosa'' coupé giapponese a marzo 2026 chiude un ciclo. Il ritorno aveva acceso entusiasmi, ma i numeri e le normative non hanno lasciato spazio a un futuro concreto.

Il nome resta leggendario, il modello diventa già storia.

Toyota GR Supra: troppo bella per essere vera nel 2026

7. AUDI A1 - L’ingresso al premium non basta più

Eccone una che esce di scena per una fredda ragione di strategie: ovvero, perché il segmento delle compatte premium, della quale Audi A1 era l'emblema, non è più strategico.

Audi A1 Sportback, troppo piccola per essere un'Audi

Prezzi alti, margini ridotti e una clientela sempre più orientata ai SUV urbani ne hanno decretato la fine. Stop nel corso del 2026.

8. AUDI Q2 - Il SUV che non era abbastanza SUV

Come la citycar, nel 2026 nemmeno Audi Q2 sopravvive al riassetto della gamma degli Anelli.

Troppo piccola per essere un SUV vero, troppo costosa per essere una compatta: resta schiacciata tra le strategie di elettrificazione e razionalizzazione.

Audi Q2: troppo ''termica'' per sopravvivere al 2025

9. FIAT TIPO - L’auto concreta che non fa rumore

Se ne va in silenzio, proprio come ha vissuto. Affidabile, spaziosa, razionale, ma fuori moda, Fiat Tipo, in un mercato che premia l’immagine più della sostanza.

Fine produzione a giugno 2026: un addio che dice molto su come sono cambiate le priorità.

Ciao ciao Tipo, ci mancherà la tua sobrietà

10. JEEP RENEGADE - il SUV stretto in una morsa

Per anni il trascinatore dei successi Jeep nel Vecchio Continente, da un paio d'anni ha sofferto l'arrivo di baby Avenger, più piccola, moderna e soprattutto più economica.

Non viene più prodotta già da ottobre 2025. Jeep Renegade tornerà? Non tornerà? Comunque vada, Jeep le deve fare un monumento.

Jeep Renegade: scalzata da Jeep Avenger

Riepilogo rapido

Non è solo una lista di modelli, ma un segnale chiaro: nel 2026 lo spazio per berline e sportive tradizionali (e SUV non EV ready) sarà ancora più ridotto.

Motivo dell’addio Jaguar F-Pace Fine endotermico Jaguar Peugeot 508 Crollo segmento berline Ford Focus Strategia SUV BMW Z4 Roadster fuori dal tempo Alpine A110 Normative e costi Toyota Supra Fine ciclo e regolamenti Audi A1 Margini insufficienti Audi Q2 Razionalizzazione gamma Fiat Tipo Disallineamento col mercato Jeep Renegade Cannibalizzazione interna

Conclusioni (in tutti i sensi)

Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui l’auto “normale” ha smesso di essere centrale.

Tutti i modelli di cui sopra erano tutto fuori che perfetti. Ma erano riconoscibili, coerenti, umani. Nel 2026 resteranno nei garage, nei ricordi e nei commenti sotto gli articoli.

Il futuro sarà anche più pulito e tecnologico, ma sicuramente meno romantico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/01/2026