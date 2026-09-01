Fiat e Jovanotti, insieme sulle strade del Jovagiro 2026 con Grande Panda e Ulysse

È partito il 9 agosto dal Circo Massimo di Roma il Jovagiro 2026, il viaggio su due ruote che vede Jovanotti attraversare l’Italia tra musica, incontri e racconti.
Fiat al fianco del cantante italiano
L’avventura, legata alle diverse tappe del Jova Summer Party, si concluderà il 12 e 13 settembre con due eventi sempre al Circo Massimo. Il percorso privilegia strade secondarie, borghi e territori meno battuti, seguendo il ritmo di pedalata e lasciando spazio alla scoperta e agli incontri.
Fiat Grande Panda: ammiraglia del tour musicale di Jovanotti Jovagiro 2026
Grande Panda e Ulysse protagoniste
A supportare il viaggio ci sono due modelli Fiat. La Grande Panda (guarda Fiat Grande Panda Turbo 100) è stata scelta come ammiraglia ufficiale del Giro e presenta una livrea personalizzata con colori e grafiche del Jova Summer Party. Il lavoro è firmato da Sergio Pappalettera, direttore creativo e designer storico dell’immaginario artistico di Jovanotti. Le vetture sono così diventate vere e proprie opere itineranti. Accanto alla Grande Panda c’è Ulysse, monovolume impiegata come centro operativo mobile per le esigenze logistiche della carovana, grazie a spazio, comfort e versatilità.
Fiat Grande Panda: l'Ulysse è il secondo veicolo di appoggio logistico del tour di Jovanotti
Un viaggio tra musica e mobilità
Il Jovagiro propone un modo lento di attraversare l’Italia, tra città, paesaggi, incontri e comunità locali. Una filosofia che si lega ai valori attribuiti a Fiat, dalla vicinanza alle persone all’attenzione per i territori e alla volontà di rendere la mobilità accessibile.
La collaborazione rafforza inoltre il legame tra Fiat e il mondo della musica, costruito negli anni attraverso iniziative ed eventi rivolti a pubblici differenti. Con Grande Panda e Ulysse, il marchio accompagna quindi Jovanotti lungo un itinerario fatto di musica, movimento e scoperta. A voi piace la compatta italiana? Avete visto una tappa del tour musicale? Fatecelo sapere.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Grande Panda Hybrid Pop
|100 / 74
|18.900 €
|Grande Panda Hybrid Icon
|100 / 74
|20.400 €
|Grande Panda Hybrid Business
|100 / 74
|21.650 €
|Grande Panda Hybrid La Prima
|100 / 74
|22.900 €
|Grande Panda Elettrica Red
|- / -
|24.900 €
|Grande Panda Elettrica La Prima
|- / -
|27.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Grande Panda visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Grande Panda
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.