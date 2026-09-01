Fiat e Jovanotti, insieme sulle strade del Jovagiro 2026 con Grande Panda e Ulysse

È partito il 9 agosto dal Circo Massimo di Roma il Jovagiro 2026, il viaggio su due ruote che vede Jovanotti attraversare l’Italia tra musica, incontri e racconti.

Fiat al fianco del cantante italiano

L’avventura, legata alle diverse tappe del Jova Summer Party, si concluderà il 12 e 13 settembre con due eventi sempre al Circo Massimo. Il percorso privilegia strade secondarie, borghi e territori meno battuti, seguendo il ritmo di pedalata e lasciando spazio alla scoperta e agli incontri.

Fiat Grande Panda: ammiraglia del tour musicale di Jovanotti Jovagiro 2026

Grande Panda e Ulysse protagoniste

A supportare il viaggio ci sono due modelli Fiat. La Grande Panda (guarda Fiat Grande Panda Turbo 100) è stata scelta come ammiraglia ufficiale del Giro e presenta una livrea personalizzata con colori e grafiche del Jova Summer Party. Il lavoro è firmato da Sergio Pappalettera, direttore creativo e designer storico dell’immaginario artistico di Jovanotti. Le vetture sono così diventate vere e proprie opere itineranti. Accanto alla Grande Panda c’è Ulysse, monovolume impiegata come centro operativo mobile per le esigenze logistiche della carovana, grazie a spazio, comfort e versatilità.

Fiat Grande Panda: l'Ulysse è il secondo veicolo di appoggio logistico del tour di Jovanotti

Un viaggio tra musica e mobilità

Il Jovagiro propone un modo lento di attraversare l’Italia, tra città, paesaggi, incontri e comunità locali. Una filosofia che si lega ai valori attribuiti a Fiat, dalla vicinanza alle persone all’attenzione per i territori e alla volontà di rendere la mobilità accessibile.

La collaborazione rafforza inoltre il legame tra Fiat e il mondo della musica, costruito negli anni attraverso iniziative ed eventi rivolti a pubblici differenti. Con Grande Panda e Ulysse, il marchio accompagna quindi Jovanotti lungo un itinerario fatto di musica, movimento e scoperta. A voi piace la compatta italiana? Avete visto una tappa del tour musicale? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Tags