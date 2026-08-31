Cambio ai vertici di Stellantis, Olivier François lascia FIAT: il nuovo CEO è Arnaud Belloni

Continua il lavoro di riorganizzazione del Gruppo Stellantis voluto dal nuovo CEO Antonio Filosa. Il nuovo piano industriale prevede di accorpare FIAT, Abarth e Lancia sotto un'unica guida che però non sarà Olivier François. Il manager francese lascia infatti la guida della casa automobilistica italiana.

A guidare FIAT, Abarth e Lancia, oltre a rivestire il ruolo di Chief Marketing Officer (CMO) per l’Europa arriva Arnaud Belloni che torna in Stellantis. Olivier François supporterà Belloni fino a metà ottobre, per garantire una transizione ordinata. Rimarrà comunque in Azienda in qualità di Stellantis Strategic Advisor.

Arnaud Belloni torna in Stellantis

Belloni aveva già trascorso 16 anni in Stellantis e quindi si tratta di un ritorno. Tra i vari ruoli ricoperti, direttore marketing di FIAT e Lancia per la Francia, managing director di Lancia per la Francia e Vice President Marketing per la regione Asia Pacifico. Dal 2015 al 2020, Belloni è stato Global Chief Marketing Officer per Comunicazione e Sport di Citroën. Successivamente è passato al Gruppo Renault dopo ha ricoperto da novembre 2020 il ruolo di Global Chief Marketing Officer e, dal maggio 2023, quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi del Gruppo.

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La lunga carriera di Olivier François in Stellantis

Il manager francese può vantare una carriera ultratrentennale in Stellantis avendo ricoperto diversi importanti ruoli tra cui quelli di CEO dei marchi Chrysler, FIAT, Abarth, DS Automobiles e Lancia, oltre al ruolo di Global Chief Marketing Officer. Come accennato all'inizio, François continuerà a supportare Stellantis nel ruolo di advisor strategico dell’Azienda. Antonio Filosa ha voluto ringraziare così Olivier François.

A nome di tutto il team Stellantis desidero ringraziare Olivier per i suoi numerosi anni di straordinario contributo e per la leadership dimostrata a supporto dei nostri marchi e dell’organizzazione marketing. Gli auguriamo il meglio per il futuro e per le nuove sfide professionali che lo attendo e siamo lieti di poter continuare a beneficiare della sua esperienza e delle sue competenze nel ruolo di Stellantis Strategic Advisor.

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