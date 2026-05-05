I test virtuali di GM per mettere a punto la guida autonoma

Immagina di sederti al volante di una Cadillac Lyriq, allacciare le cinture e vedere davanti a te un cielo azzurro e persino i prezzi di un distributore di benzina.

Sembra tutto vero, ma è un miraggio. Ti trovi in realtà nel laboratorio di ricerca di General Motors a Warren, nel Michigan, dentro un simulacro fisico dell'auto, circondato da sette proiettori che sparano immagini su uno schermo curvo.

Non è un videogioco, ma un centro di tortura tecnologica per capire come reagirai tu, essere umano, quando l’auto deciderà di guidare da sola.

Sensori come per una macchina della verità

Mentre guidi - anzi, mentre non guidi - sei letteralmente cablato: sensori su testa, mani e un pulsossimetro al dito. GM non guarda solo la strada virtuale, ma guarda te. Monitorano i movimenti degli occhi, il battito cardiaco e persino la sudorazione. L’obiettivo? Usare l’intelligenza artificiale per analizzare i tuoi livelli di stress.

In soldoni, è una macchina della verità. Se dopo il test dici ''tutto bene, ero rilassato'' ma i dati dicono che sudavi e il cuore batteva a mille, gli ingegneri sanno che il sistema di guida autonoma deve essere affinato. I dati non mentono, anche se tu lo fai.

Cadillaq Escalade IQ

Simulazioni a ritmi industriali

Ogni giorno, GM macina simulazioni per analizzare decine di migliaia di giorni di guida umana. Gli ingegneri inseriscono costantemente degli imprevisti virtuali per mettere in crisi il sistema Super Cruise. L’idea è semplice: la realtà su strada è spesso più strana della finzione, quindi meglio farsi trovare pronti.

Candy Crush e la guida ''occhi spenti''

Il traguardo è il 2028, quando dovrebbe debuttare la guida ''hands-off, eyes-off'' (senza mani e senza guardare) sulla Cadillac Escalade IQ.

Il problema non è solo far guidare l’auto, ma come riportare te al comando quando serve. Nei test, ai soggetti viene chiesto di giocare a Candy Crush su un tablet mentre l'auto procede da sola.

GM studia quanto tempo ci mette il cervello umano a fare il ''click'' mentale per tornare vigile e riprendere il volante. Lo chiamano passaggio da eyes-off a eyes-on, ed è una delle sfide più delicate per la sicurezza.

Insomma, tra pupillometria (la misura della dilatazione delle pupille) ed Emotional AI, GM sta cercando di mappare ogni emozione umana. Perché la guida autonoma definitiva non si costruisce solo con le telecamere esterne, ma capendo cosa succede nella testa di chi sta seduto dentro.

Foto di copertina: immagine generata con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2026