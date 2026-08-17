Stellantis costruirà le Land Rover Defender per gli USA? I rumor

Jaguar Land Rover e Stellantis verso un accordo per produrre nuovi modelli Defender negli USA: obiettivo dazi zero e sinergie con Jeep

Se segui le dinamiche del mercato automotive, sai bene che per Jaguar Land Rover la Defender rappresenta una gallina dalle uova d'oro oltreoceano. Tuttavia, importarla dall'Europa significa farsi carico di costi d'importazione pesanti e risentire delle oscillazioni dei cambi. Produzione locale e dazi doganali sono diventati un rompicapo per molti costruttori europei negli Stati Uniti. La soluzione? Un'alleanza strategica con chi sul suolo americano ha già fabbriche e piattaforme pronte all'uso: Stellantis.

L'accordo con Stellantis e il nodo dei volumi

Non si tratta di semplici voci di corridoio. Richard Molyneux, Chief Financial Officer di JLR, ha confermato agli investitori l'esistenza di un memorandum d'intesa esplorativo siglato con Stellantis, come avevamo anticipato. L'obiettivo è arrivare a un contratto produttivo definitivo entro la fine dell'anno per assemblare veicoli a marchio Defender direttamente negli impianti statunitensi del gruppo italo-francese.

Se ti chiedi per quale motivo la Casa inglese non si costruisca una propria fabbrica in Nord America, la risposta sta tutta nei numeri di vendita. Negli USA Land Rover consegna circa 30.000 Defender all'anno. Molyneux ha chiarito che non ha alcun senso economico localizzare la produzione di un singolo modello al di sotto delle 50.000 unità annue. Sfruttare la capacità produttiva di un partner strategico permette invece di azzerare i costi dei dazi e mettere al riparo i bilanci senza dover affrontare investimenti miliardari a fondo perduto.

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Nuovi modelli su base Jeep?

Attenzione, però: nei piani di JLR non c'è il semplice trasferimento della catena di montaggio della Defender attuale negli Stati Uniti. Si parla piuttosto di nuovi modelli e nuovi segmenti sotto il brand Defender, sviluppati appositamente per soddisfare i gusti del pubblico americano.

Tra l'altro, sotto il profilo tecnico, le indiscrezioni indicano che questi futuri fuoristrada non sfrutteranno l'architettura EMA di JLR — destinata alla Range Rover GT — ma potrebbero nascere su una piattaforma per fuoristrada e truck firmata Stellantis, strettamente imparentata con quella della Jeep Wrangler.

Un'operazione che permetterebbe a Land Rover di schierare una gamma di 4x4 d'attacco per sfidare ad armi pari concorrenti come la Ford Bronco, lasciando che la gamma Range Rover e le future Jaguar mantengano il loro ruolo di ammiraglie importate dall'Europa.

Un vantaggio per entrambi i colossi

Questa sinergia industriale rappresenta un classico esempio di interesse reciproco. Da una parte JLR abbatte le barriere doganali ed entra nel cuore del mercato americano senza la rigidità di un impianto proprietario.

Dall'altra Stellantis ottiene un cliente prezioso per saturare la capacità dei propri impianti nordamericani — come lo stabilimento di Belvidere, nell'Illinois, attualmente al centro di un piano di riconversione per i futuri modelli Jeep — garantendosi un'ulteriore fonte di ricavi.

Se il protocollo d'intesa si trasformerà in un accordo vincolante nei prossimi mesi, il panorama dei fuoristrada americani si arricchirà di una nuova famiglia di Defender ''made in USA'', nate dal matrimonio tra il design britannico e l'hardware americano.

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