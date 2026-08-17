Stellantis costruirà le Land Rover Defender per gli USA? I rumor

Se segui le dinamiche del mercato automotive, sai bene che per Jaguar Land Rover la Defender rappresenta una gallina dalle uova d'oro oltreoceano. Tuttavia, importarla dall'Europa significa farsi carico di costi d'importazione pesanti e risentire delle oscillazioni dei cambi. Produzione locale e dazi doganali sono diventati un rompicapo per molti costruttori europei negli Stati Uniti. La soluzione? Un'alleanza strategica con chi sul suolo americano ha già fabbriche e piattaforme pronte all'uso: Stellantis.
L'accordo con Stellantis e il nodo dei volumi
Non si tratta di semplici voci di corridoio. Richard Molyneux, Chief Financial Officer di JLR, ha confermato agli investitori l'esistenza di un memorandum d'intesa esplorativo siglato con Stellantis, come avevamo anticipato. L'obiettivo è arrivare a un contratto produttivo definitivo entro la fine dell'anno per assemblare veicoli a marchio Defender direttamente negli impianti statunitensi del gruppo italo-francese.
Se ti chiedi per quale motivo la Casa inglese non si costruisca una propria fabbrica in Nord America, la risposta sta tutta nei numeri di vendita. Negli USA Land Rover consegna circa 30.000 Defender all'anno. Molyneux ha chiarito che non ha alcun senso economico localizzare la produzione di un singolo modello al di sotto delle 50.000 unità annue. Sfruttare la capacità produttiva di un partner strategico permette invece di azzerare i costi dei dazi e mettere al riparo i bilanci senza dover affrontare investimenti miliardari a fondo perduto.
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Nuovi modelli su base Jeep?
Attenzione, però: nei piani di JLR non c'è il semplice trasferimento della catena di montaggio della Defender attuale negli Stati Uniti. Si parla piuttosto di nuovi modelli e nuovi segmenti sotto il brand Defender, sviluppati appositamente per soddisfare i gusti del pubblico americano.
Tra l'altro, sotto il profilo tecnico, le indiscrezioni indicano che questi futuri fuoristrada non sfrutteranno l'architettura EMA di JLR — destinata alla Range Rover GT — ma potrebbero nascere su una piattaforma per fuoristrada e truck firmata Stellantis, strettamente imparentata con quella della Jeep Wrangler.
Un'operazione che permetterebbe a Land Rover di schierare una gamma di 4x4 d'attacco per sfidare ad armi pari concorrenti come la Ford Bronco, lasciando che la gamma Range Rover e le future Jaguar mantengano il loro ruolo di ammiraglie importate dall'Europa.
Un vantaggio per entrambi i colossi
Questa sinergia industriale rappresenta un classico esempio di interesse reciproco. Da una parte JLR abbatte le barriere doganali ed entra nel cuore del mercato americano senza la rigidità di un impianto proprietario.
Dall'altra Stellantis ottiene un cliente prezioso per saturare la capacità dei propri impianti nordamericani — come lo stabilimento di Belvidere, nell'Illinois, attualmente al centro di un piano di riconversione per i futuri modelli Jeep — garantendosi un'ulteriore fonte di ricavi.
Se il protocollo d'intesa si trasformerà in un accordo vincolante nei prossimi mesi, il panorama dei fuoristrada americani si arricchirà di una nuova famiglia di Defender ''made in USA'', nate dal matrimonio tra il design britannico e l'hardware americano.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard
|200 / 147
|59.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|63.500 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|65.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|68.700 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|70.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|70.600 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|70.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|71.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|74.100 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|74.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|74.700 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|75.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|75.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|75.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S
|249 / 183
|76.900 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|78.800 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|79.500 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|79.900 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|80.000 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|81.200 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S
|300 / 221
|81.600 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S
|400 / 294
|82.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|82.600 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|83.800 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|84.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|85.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S
|300 / 221
|85.700 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|85.800 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|86.400 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|86.500 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|87.600 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE
|300 / 221
|88.400 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|89.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|90.000 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|90.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|91.000 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|91.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|300 / 221
|92.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|92.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|93.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition
|400 / 294
|94.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|95.100 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|95.300 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|95.700 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition
|300 / 221
|96.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|97.000 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|98.900 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|100.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|100.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound
|300 / 221
|101.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|102.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|102.200 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|103.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|106.800 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|110.300 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|112.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|115.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|117.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X
|300 / 221
|119.400 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|124.400 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|127.900 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|139.800 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|143.600 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|147.500 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|151.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.