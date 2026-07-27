Discovery Sport si prepara a dire addio: Land Rover fermerà la produzione a dicembre

La Discovery Sport si sta preparando a salutare il mercato dopo oltre 11 anni. Land Rover interromperà la produzione alla fine del mese di dicembre. Modello che rimane ancora configurabile nel Regno Unito ma non più in altri mercati europei come Francia, Germania e Spagna.

Parlando con i colleghi inglesi di Autocar, un portavoce di Jaguar Land Rover ha confermato che la produzione della Discovery Sport terminerà a dicembre, in linea con i normali cicli di vita dei suoi prodotti.

Discovery Sport

Discovery Sport, una lunga storia

La storia della Discover Sport parte nel 2015 e si concluderà tra pochi mesi. Il motivo? Molto probabilmente l'introduzione della versione aggiornata del regolamento GSR2 (General Safety Regulation 2) che introduce una serie di sistemi di sicurezza obbligatori su tutte le nuove auto vendute in Europa.

Jaguar Land Rover ha provveduto ad aggiornare altri suoi modelli per renderli conformi alla normativa GSR2, ma l'età della Discovery Sport e i suoi margini ridotti hanno probabilmente convinto l'azienda che l'investimento non valeva la pena. Quindi, la Discovery Sport di appresta a uscire progressivamente dal mercato. Il temine della produzione non significa ovviamente che questo modello sparirà immediatamente. Prima, la casa automobilistica dovrà esaurire le scorte. A quel punto scatterà il ''pensionamento'' vero e proprio.

Discovery Sport

Non è ancora chiaro quando la Discovery Sport uscirà dal suo mercato interno, quello inglese dove la normativa GSR2 non è obbligatoria, ma è probabile che Jaguar Land Rover smetta di accettare nuovi ordini prima che la produzione cessi.

Il SUV in passato ha generato volumi di vendita significativi per l'azienda, classificandosi come il modello più venduto nel 2016, con oltre 122.000 esemplari venduti in tutto il mondo. Un importante restyling nel 2019 ha contributo a mantenerlo competitivo sul mercato. Tuttavia, negli ultimi anni l'età ha iniziato a farsi sentire, e nel 2025 la casa automobilistica inglese ha venduto meno di un decimo delle unità vendute nel 2016.

La cancellazione della Discovery Sport solleva interrogativi sul futuro della Range Rover Evoque, strettamente correlata. Tuttavia, Jaguar Land Rover proprio di recente ha fatto sapere che la Evoque continuerà a essere prodotta.

Nel frattempo, il marchio si sta preparando a lanciare nuovi modelli come la Range Rover GT di cui proprio di recente ha fornito alcune prime informazioni.

Fonte: Autocar

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