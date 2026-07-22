Range Rover GT rompe gli schemi: lusso, stile GT e anima elettrica

Range Rover ha anticipato le prime immagini ufficiali del quinto modello della sua gamma. Si chiama Range Rover GT e nonostante il camuffamento ancora presente le sue forme e proporzioni sono già ben chiare. Foto spia di questo modello ne avevamo già viste in passato ma si pensava che si trattasse dell'erede della Velar. Sbagliato perché Range Rover GT è un nuovo modello che offre uno stile da SUV Coupé con linee ancora più slanciate. Con questo modello, il marchio inglese si allontana dal concetto tradizionale di SUV per proporre qualcosa di più vicino a una GT, sebbene con assetto rialzato.

Range Rover GT

Come detto, non andrà a sostituire la Velar e poggerà sulla piattaforma EMA (Electric Modular Architecture). Inizialmente sarà un modello 100% elettrico ma in un secondo modello potrebbero poi arrivare anche versioni ibride. Range Rover GT sarà prodotta all'interno dello stabilimento Halewood, nel Regno Unito.

Range Rover GT

Ecco come la descrive Martin Limpert, CEO di Range Rover:

La Range Rover GT ridefinirà il segmento delle gran turismo, offrendo un'eleganza, proporzioni e raffinatezza da GT, perfette per i lunghi viaggi, unita a capacità ineguagliabili per qualsiasi GT convenzionale. Negli ultimi anni ci siamo dedicati con impegno ai principi fondamentali della formula GT, reinterpretandoli in chiave sofisticata e inconfondibilmente Range Rover. Il risultato è la Range Rover più simile a un'auto, ma al contempo innegabilmente performante, mai creata, ora possibile grazie alla nostra architettura elettrificata EMA, che va ad arricchire la nostra gamma di propulsori per offrire una scelta completa e adatta a ogni esigenza del cliente. La sua combinazione di prestazioni elettriche senza sforzo, raffinatezza di prima classe per i lunghi viaggi e capacità fuoristrada è pura Range Rover; mentre i suoi interni rilassanti anticipano la nostra visione di una moderna gran turismo.

Interni: lusso e tecnologia

Certamente la nuova Range Rover GT farà discutere per le sue forme. Anche sull'abitacolo c'è comunque molto da dire perché è profondamente differente rispetto a quanto vediamo oggi sui modelli Range Rover. Lo stile è minimalista con i comandi fisici ridotti al minimo. Tutto o quasi si gestirà attraverso l'ampio display centrale del sistema infotainment. Dietro al volante è invece collocato il quadro strumenti digitale dalle forme sottili e in posizione rialzata probabilmente per garantire una migliore visibilità.

Range Rover GT, interni

Il selettore della trasmissione è collocato sul piantone sullo sterzo, sul lato destro. Il design degli interni appare molto pulito e da quello che si può vedere dalle immagini ben rifinito come da tradizione del marchio inglese con l'utilizzo di materiali raffinati. Nella parte posteriore, la GT sarà configurata di serie con due sedili e un bracciolo centrale fisso, sebbene possa essere offerta anche una normale panca a 3 posti.

Range Rover GT, interni

Insomma, sta arrivando qualcosa di davvero interessante. Specifiche tecniche non sono state anticipate ma Range Rover ha promesso maggiori dettagli su questo modello nel corso dell'anno.

VEDI ANCHE

Tags