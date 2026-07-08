Novità auto

Land Rover Defender, arriva la Vertex: più stile e novità per la gamma

Avatar di Filippo Vendrame,

31 minuti fa - Land Rover Defender si rinnova: debutta la nuova versione Vertex

La nuova Vertex amplia la gamma della Defender con uno stile più urbano

Land Rover Defender ha ricevuto una serie di aggiornamenti e contestualmente arriva la nuova versione Vertex (varianti 90, 110 e 130), maggiormente orientata a un utilizzo cittadino. Le novità sono comunque diverse e quindi adesso andiamo a vedere più da vicino cosa ha introdotto questo facelift.

Land Rover Defender Vertex

Nuova Land Rover Defender Vertex

Va a posizionarsi accanto all'allestimento X e introduce una serie di novità estetiche che permettono di rinnovare il look della Defender. Versione che quindi si caratterizza per offrire nuovi paraurti anteriori e posteriori, la griglia anteriore più ampia e i fendinebbia rivisti. Lo spoiler posteriore è in nero lucido e ci sono poi pinze dei freni anteriori di colore giallo. Di serie è dotato di cerchi in lega da 22 pollici con finitura diamantata ma ci sono comunque varie alternativa da 20 e 22 pollici.

Land Rover Defender Vertex

Defender Vertex è disponibile nelle colorazioni Fuji White, Santorini Black, Woolstone Green, Borasco Grey, Carpathian Grey e Patagonia White. Mark Cameron, responsabile del marchio Defender, ha affermato che l'allestimento conferisce ''un nuovo carattere che amplia l'attrattiva'' del modello, essendo più esplicitamente focalizzato sugli acquirenti che lo utilizzano nella vita di tutti i giorni piuttosto che esclusivamente per il fuoristrada.

Le altre novità

Oltre al nuovo allestimento, la Defender 110 ha ottenuto una configurazione interna a sei posti con tre file di due sedili (2+2+2). Andando avanti, ci sono novità anche per la Defender 110 Trophy Edition che adesso è disponibile anche in Santorini Black che va a sostituire la tinta Keswick Green. Oltre al colore esterno, questo modello include cerchi in lega da 20 pollici in nero lucido, pinze freno nere e razze del volante verniciate in nero satinato. Per una personalizzazione completa, i clienti possono scegliere tra tre combinazioni di colori per gli interni. Di serie, la Trophy Edition presenta sedili in pelle Windsor Ebony con rivestimento del tetto Ebony Morzine.

In alternativa, i clienti possono scegliere anche sedili in pelle Windsor Caraway, con rivestimento del tetto Ebony Morzine, oppure sedili in pelle Windsor Light Cloud con rivestimento del tetto Light Cloud Morzine.

Defender Octa

Ma le novità di questo aggiornamento della Land Rover Defender non sono finite. In gamma continua a rimanere la Defender Octa con motore V8 Mild Hybrid la cui potenza, però, scende dai 635 CV a circa 540 CV. Peggiorano leggermente anche le prestazioni in accelerazione. A quanto pare, la revisione del motore è stata dovuta alla necessità di renderlo compatibile con le nuove normative sulle emissioni. Grazie comunque al nuovo impianto di scarico, il V8 offre un sound più pieno, garantendo così un'esperienza sonora più appagante e coinvolgente per il guidatore.

Nel frattempo, alla gamma Defender si è aggiunto il nuovo motore mild hybrid P380, un sei cilindri in linea biturbo da 3 litri in grado di erogare circa 380 CV.

VEDI ANCHE
La nuova Range Rover Velar sta arrivando: ecco come cambia il SUV elettrico di Land Rover
Land Rover presenta la Discovery Landmark: dettagli, motori e prezzo
Classic Defender V8, Land Rover firma una collezione davvero speciale
Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026
Tags
land rover defenderland rovernovità auto
Gallery
    Listino Land Rover Defender
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard 200 / 14759.200 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard 249 / 18363.500 €
    Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S 200 / 14765.300 €
    Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S 200 / 14768.700 €
    Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE 200 / 14770.000 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S 249 / 18370.600 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE 249 / 18370.900 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard 249 / 18371.200 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S 249 / 18374.100 €
    Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE 200 / 14774.200 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 249 / 18374.700 €
    Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S 300 / 22175.200 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18375.300 €
    Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE 200 / 14775.900 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S 249 / 18376.900 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S 300 / 22178.800 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18379.500 €
    Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22179.900 €
    Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE 200 / 14780.000 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18381.200 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S 300 / 22181.600 €
    Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S 400 / 29482.000 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition 249 / 18382.600 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE 249 / 18383.800 €
    Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22184.200 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18385.300 €
    Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S 300 / 22185.700 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22185.800 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition 249 / 18386.400 €
    Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 18386.500 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 249 / 18387.600 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE 300 / 22188.400 €
    Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE 400 / 29489.100 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22190.000 €
    Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE 300 / 22190.800 €
    Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18391.000 €
    Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 22191.000 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 300 / 22192.200 €
    Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 18392.300 €
    Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE 400 / 29493.300 €
    Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition 400 / 29494.300 €
    Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22195.100 €
    Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18395.300 €
    Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22195.700 €
    Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition 300 / 22196.100 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 22197.000 €
    Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE 400 / 29498.900 €
    Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 221100.000 €
    Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 400 / 294100.100 €
    Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound 300 / 221101.800 €
    Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 183102.100 €
    Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 221102.200 €
    Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE 400 / 294103.100 €
    Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 221106.800 €
    Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 400 / 294110.300 €
    Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221112.000 €
    Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221115.000 €
    Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X 400 / 294117.100 €
    Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X 300 / 221119.400 €
    Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221124.400 €
    Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X 400 / 294127.900 €
    Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto 525 / 386139.800 €
    Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto 525 / 386143.600 €
    Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition 525 / 386147.500 €
    Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition 525 / 386151.200 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Land Rover
    Land Rover
    Vedi anche