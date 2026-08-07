Altro che guida autonoma, gli automobilisti preferiscono la comodità alla tecnologia

Il settore auto sta andando in una direzione ben precisa, ma non sembra essere quella gradita dagli automobilisti. La corsa verso auto sempre più intelligenti, infatti, non coincide necessariamente con ciò che gli automobilisti desiderano davvero. Negli Stati Uniti, chi si appresta a comprare un'auto nuova la cosa che desidera di più non ha nulla a che fare con l'intelligenza artificiale o la guida autonoma. Secondo il Future Vehicle Planner 2026 di AutoPacific (società di ricerche di mercato che ha intervistato oltre 19.000 automobilisti statunitensi intenzionati ad acquistare un veicolo entro tre anni), il sedile riscaldato è la funzione più desiderata in assoluto, indicata dal 47% degli intervistati. Al secondo posto si piazzano i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, scelti dal 45% del campione, seguiti dalla frenata automatica d'emergenza posteriore.

Un dato interessante anche perché segna un cambiamento importante rispetto all'anno scorso. Nel 2025 i sedili riscaldati non comparivano infatti nemmeno tra le prime quindici funzioni più richieste nell'edizione 2025 dello studio.

Lo studio, giunto alla quinta edizione, ha analizzato oltre 160 funzioni, 25 delle quali inedite rispetto all'anno precedente. Sei delle quindici funzioni più desiderate confermano la posizione occupata già nel 2025, mentre le restanti nove sono nuove o rientrate in classifica dopo un'assenza. L'unica new entry assoluta è l'Auto Park, funzione che consente al veicolo di parcheggiarsi da solo in uno spazio indicato dal conducente.

Una distinzione importante, tra ''desiderato'' e ''indispensabile''

Dal 2025 AutoPacific distingue tra le funzioni che gli automobilisti vorrebbero avere e quelle che considerano davvero indispensabili all'acquisto. Vista in questi termini la classifica delle preferenze cambia. Funzioni e caratteristiche quali la trazione integrale e la connettività wireless Apple CarPlay/Android Auto risultano le due ritenute più importanti in senso assoluto. Una distinzione che potrebbe essere utile per i costruttori nel decidere cosa rendere di serie, cosa lasciare in pacchetti opzionali e cosa riservare agli allestimenti top di gamma.

Il dato sui sedili riscaldati non va però letto come un rifiuto della tecnologia. Lo stesso studio registra infatti una domanda in crescita per diverse funzioni di assistenza alla guida e sicurezza, tra cui il cambio di corsia assistito, l'arresto automatico nel caso in cui il conducente non reagisse e le telecamere per l'angolo cieco. Sul fronte della fiducia nella guida autonoma, AutoPacific rileva che gli automobilisti della Generazione Y (quelli che hanno tra i 32 e i 49 anni) sono il gruppo più propenso a fidarsi dei sistemi che prevengono automaticamente gli incidenti e delle funzioni che permettono al veicolo di gestire da solo alcune manovre, con una percentuale di 6 punti superiore alla media del campione.

FONTI: AutoPacific – The Drive

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