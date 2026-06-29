Che colore preferisci? Quelli vivaci resistono, ma il grigio conquista... studio di settore spiega perché

Le automobili diventano sempre più uniformi dal punto di vista estetico. È quanto emerge dall'analisi di iSeeCars, (guarda la homepage di iSeeCars), che ha esaminato la diffusione dei colori esterni delle vetture nel 2025 in un mercato ampio e di tendenza come quello degli Stati Uniti.

Lo studio conferma: le tinte neutre sono preferite

Il bianco si conferma la tinta più scelta con il 25,7% del totale, seguito dal nero (23,4%) e dal grigio (22,9%). Considerando anche l'argento, le tonalità neutre hanno rappresentato l'80,4% delle immatricolazioni dello scorso anno, un dato nettamente superiore rispetto al 47,3% registrato nel 1996. La tendenza evidenzia come il mercato privilegi sempre più finiture considerate facili da rivendere e generalmente apprezzate da un pubblico molto ampio.

Colore carrozzeria: le tinte neutre come il grigio conquistano le preferenze

I colori vivaci continuano a perdere spazio

Tra le tinte alternative, il blu raggiunge il 9,1%, mentre il rosso si ferma al 7% e il verde rappresenta appena il 2,2% del mercato. Ancora più marginali risultano marrone, beige e arancione, ormai quasi scomparsi dalle preferenze degli automobilisti. Lo studio evidenzia inoltre come alcuni colori abbiano registrato un drastico calo negli ultimi trent'anni: oro e viola sono praticamente usciti di scena, mentre verde e marrone hanno perso circa l'84% della loro diffusione. In controtendenza, il grigio è il protagonista assoluto con una crescita del 528,4%, mentre il nero aumenta del 64,5% e il bianco del 16,7%.

Colore carrozzeria: i colori vivaci sono preferiti per le sportive

Pickup sempre più monocromatici, eccezione per le sportive

L'indagine mostra differenze significative anche tra le diverse categorie di veicoli. I pickup e i veicoli pesanti in genere sono quelli che hanno accentuato maggiormente la preferenza per le tinte neutre, passando dal 43,4% del 1996 all'83,5% del 2025. Diverso il discorso per le auto sportive, che continuano a distinguersi per una maggiore varietà cromatica. In questo segmento solo il 63,6% delle vetture è bianco, nero o grigio, mentre il blu raggiunge il 15,5% e il rosso il 10,8%, con una presenza ancora rilevante perfino del viola.

Colore carrozzeria: il grafico mostra l'andamento delle preferenze dal 1996 al 2025

Perché il mercato preferisce le tinte neutre?

Lo studio non individua una causa precisa, ma suggerisce alcune possibili spiegazioni. Le concessionarie tendono a ordinare soprattutto veicoli nei colori più richiesti, riducendo il rischio commerciale e facilitando la rivendita dell'usato. Di conseguenza, le tinte neutre dominano l'offerta disponibile, mentre le colorazioni più particolari vengono proposte in quantità limitate.

Una dinamica che contribuisce a rendere sempre più raro vedere sulle strade automobili dai colori vivaci, nonostante il ritorno di interni e dettagli dal design più ricercato su numerosi modelli. Detto che si tratta di uno studio di settore effettuato negli Stati Uniti, possiamo dire che anche in Europa, la tendenza sembra essere la stessa (guarda l'analisi dei colori scelti in Europa), soprattutto per una categoria di veicoli di grande successo come i SUV. E voi, quali colori preferite? Che sfumatura avete scelto per la vostra auto? Fatecelo sapere.

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