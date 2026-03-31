Una LaFerrari di questo colore non si è mai vista e ora può valere milioni

L'hypercar italiana con carrozzeria e interni verdi è appartenuta al cantante Jay Kay e sarà battuta all’asta con una stima da capogiro per unicità e forte appeal collezionistico

Tra le 499 LaFerrari prodotte a Maranello, poche possono vantare una storia così particolare (guarda Ferrari LaFerrari).

Ferrari LaFerrari: realizzata in 499 esemplari ma solo una in colore ''Signal Green'' come questa

Un esemplare unico decisamente originale

L’esemplare ordinato da Jay Kay, leader del gruppo musicale Jamiroquai, si distingue per una vivace livrea verde “Signal Green”, una scelta fuori dagli schemi per il Cavallino Rampante, apparentemente molto ispirata ai colori di un altro costruttore italiano di supercar.

Rimane l'unica LaFerrari con questa finituraed è rimasta al cantante fino al 2019. L’auto ha poi cambiato più volte proprietà, approdando infine in Europa continentale e apparendo anche al Museo Enzo Ferrari (guarda la homepage di Ferrari).

Ferrari LaFerrari: esemplare unico all'asta da RM Sotheby's per una cifra milionaria

Design e dettagli da vera hypercar

Questa edizione limitata si distingue non solo per il colore, ma anche per i dettagli: tetto nero lucido, cerchi argentati e pinze gialle creano un forte contrasto visivo. Ampio uso della fibra di carbonio su splitter e diffusore rafforza l’identità da hypercar. Anche l’abitacolo segue il tema cromatico, con inserti verdi su sedili, plancia e finiture, rendendo l’insieme ancora più esclusivo e riconoscibile.

Ferrari LaFerrari: l'abitacolo dell'hypercar personalizzato per il cantante Jay Jay dei Jamiroquai

Valore da capogiro e prospettive di vendita

Ora la vettura è pronta per una nuova fase: sarà battuta da RM Sotheby's durante un’importante asta a Monaco il prossimo 25 aprile (guarda la pagina di RM Sotheby's). La stima è compresa tra 4,6 e 5 milioni di dollari, in linea con il trend crescente delle LaFerrari usate. Con poco più di 12.000 km e batteria sostituita, rappresenta un’opportunità rara per i collezionisti (guarda un'altra rarità da RM Sotheby's). Un esemplare fuori dagli schemi, destinato a far discutere e, probabilmente, a raggiungere cifre per pochi fortunati.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2026