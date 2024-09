Il colore dell'auto lo decidi mentre guidi: le BMW con E Ink

BMW sta rivoluzionando il mondo dell’automobile con una tecnologia innovativa, che permette alle auto di cambiare colore con un semplice tocco al proprio smartphone. Questa tecnologia, chiamata E Ink, potrebbe arrivare sul mercato già nel 2027, dice l’ingegnere australiana Stella Clarke che l'ha sviluppata, ma non mancano problemi che potrebbero mandare all'aria tutto quanto. BMW ha presentato questa tecnologia per la prima volta al CES 2022 con il modello iX Flow (video qui sotto), ricevendo un’accoglienza entusiasta. L'effetto wow è garantito, ma non è solo per fare colpo sui passanti che la dottoressa Clarke ha inventato questo sistema.

ALCUNI POSSIBILI VANTAGGI L'idea è di eliminare le cabine di verniciatura tradizionali nelle fabbriche, che sono spesso inquinanti, ma anche migliorare la visibilità e la climatizzazione del veicolo, cambiandone il colore secondo le diverse condizioni atmosferiche: facendola diventare da nera a bianca, in una giornata calda, aiuterebbe a evitare che l'abitacolo si surriscaldasse troppo e ridurrebbe l'impegno - e il consumo di corrente - del climatizzatore: utile soprattutto sulle auto elettriche. Inoltre, far lampeggiare la propria auto con colori diversi aiuterebbe a identificarla nel parcheggio affollato di un centro commerciale. Le ambulanze e le auto di servizio delle forze dell'ordine potrebbero addirittura risparmiarsi i lampeggianti. In prospettiva, il sistema E Ink permetterebbe poi ai proprietari di personalizzare il proprio veicolo senza interventi meccanici: non solo nel colore, ma anche nelle grafiche.

BMW i5 Flow Ostokana: una vista di profilo

UN SOLO GRANDE INTERROGATIVO I vantaggi in termini di sostenibilità e sicurezza sono due aspetti chiave del sistema, dai riscontri pressoché immediati, mentre sull'ipotesi che l'E Ink possa diventare pure conveniente, e consentire di risparmiare sulla personalizzazione del veicolo, ci sono ancora alcuni dubbi. Certamente il costo sarà elevato, almeno all'inizio, rendendo questa tecnologia accessibile solo a un mercato selezionato: si spera che, con il tempo e l’adozione su larga scala, i costi possano diminuire. Tra l'altro ci sarebbe un'altra azienda rivale che si appresta a lanciare qualcosa di simile e che potrebbe dare il via a una guerra dei prezzi.

COME FUNZIONA La tecnologia E Ink utilizza lo stesso materiale degli e-reader come il Kindle di Amazon, che viene applicato sulla superficie dell’auto. Questo materiale è capace di cambiare colore istantaneamente, quando le microcapsule di inchiostro elettronico di cui è composto vengono stimolate da un campo elettrico: ''Ogni piccolo segmento ha bisogno di due contatti elettrici, tra cui si applica una piccola tensione per fargli cambiare colore'', spiega la Clarke.

La BMW con vernice E Ink vista di 3/4 posteriore

E AD AUTO SPENTA? ''Quando si toglie l'alimentazione il colore rimane lì'', dice la Clarke.''Quando l'auto è spenta, mantiene la tinta impostata. E per cambiare il colore di un intero veicolo non serve molta energia, si consumano circa 20 watt, che è più o meno la stessa quantità di una singola lampadina o di una striscia LED nella portiera''. Resta da capire quanto una simile tecnologia aumenterebbe i costi di riparazione in caso di incidente e vedremo se BMW deciderà di applicarla anche sui paraurti, dove il danno sarebbe pressoché immediato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/09/2024