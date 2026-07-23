Viaggi in estate, gli italiani preferiscono l’auto e si affidano sempre di più alla guida assistita

Gli italiani preferiscono andare in vacanza con l’auto. Che l’automobile fosse il mezzo di trasporto preferito dagli italiani è ormai noto, complice anche spesso l’assenza di alternative considerate valide. Poi resta sempre vero che l’auto assicura maggiore libertà di movimento e una migliore possibilità di gestire gli spostamenti in autonomia. È quello che conferma anche la recente ricerca commissionata da Ford a YouGov secondo cui l'80% degli automobilisti sceglie la vettura per raggiungere le proprie mete, affrontando spesso centinaia di chilometri. Un dato forse più interessante è quello legato ai lunghi tragitti nei quali cresce l'interesse verso le tecnologie di assistenza alla guida. In questo ambito l'86% degli intervistati ritiene che gli ADAS possano contribuire ad aumentare la sicurezza, mentre oltre otto automobilisti su dieci dichiarano di sentirsi a proprio agio con questi sistemi.

La fiducia verso gli ADAS

A spingere verso le quattro ruote sono soprattutto l'autonomia di movimento una volta arrivati a destinazione (58%), la libertà negli spostamenti (54%) e il comfort del viaggio (52%). L’auto, però, non è solo vantaggi, in quanto muoversi su questo mezzo significa andare incontro a tragitti più lunghi, traffico, stanchezza e calo di concentrazione.

La tecnologia si propone sempre più come alleata degli automobilisti. Tra le innovazioni che raccolgono più attenzione c'è la guida assistita di Livello 2, conosciuta dal 25% degli intervistati e già sperimentata dal 6%. In questa categoria rientrano i sistemi che permettono al veicolo di gestire sterzo, accelerazione e frenata, mantenendo però il conducente sempre responsabile e vigile.

Dopo diverse ore di guida, il 43% degli italiani segnala stanchezza generale e il 40% affaticamento fisico. Il traffico è l'aspetto più pesante del viaggio per il 34% degli automobilisti, mentre il 32% dichiara di aver sperimentato almeno un colpo di sonno alla guida, un fenomeno che in molti casi si è ripetuto più volte. Proprio in queste situazioni gli ADAS vengono percepiti come strumenti utili per alleggerire lo stress: tra chi conosce o ha provato queste tecnologie, l'85% riconosce una maggiore sicurezza e l'81% una riduzione della stanchezza.

Cresce anche l'attenzione ai comportamenti responsabili. Il 51% degli automobilisti inizia ad avvertire stanchezza entro le prime tre ore di guida, e il 72% dichiara di effettuare una pausa nello stesso intervallo di tempo. La guida diurna resta preferita da oltre otto intervistati su dieci. Durante il viaggio si preferisce ascoltare la musica e la radio (63%), chiacchierare con i passeggeri (55%), mentre il compagno di viaggio ideale resta il partner (62%). Sul fronte tecnologico, il 56% degli automobilisti preferirebbe trovare i sistemi di guida assistita già inclusi nella dotazione del veicolo, contro appena il 6% che considera più interessante la formula dell'abbonamento. Un dato anche questo interessante in riferimento al recente brevetto di Ford di sperimentare un sistema di abbonamento, simile a quello delle piattaforme di streaming, che segue l’automobilista e non l’automobile.

FONTE: ANSA

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