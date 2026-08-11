Eccentrica V12 Roadster: 550 CV, cambio manuale e anima analogica

Oggi le moderne supercar sono un vero concentrato di elettronica. Eccentrica punta invece a offrire qualcosa di diverso e cioè una vettura ad alte prestazioni in grado di offrire un'esperienza di guida analogica. Dopo aver svelato la sua Eccentrica V12, un restomod basato sulla Lamborghini Diablo, adesso l'azienda ha approfittato dell'appuntamento della Monterey Car Week per togliere i veli sulla nuova ed esclusiva Eccentrica V12 Roadster. Non si tratta di una one-off ma di un modello che sarà realizzato in piccola serie, 19 esemplari per la precisione.

Un progetto che omaggia la Lamborghini Diablo

Eccentrica nasce da un progetto di Emanuel Colombini, imprenditore e collezionista di Lamborghini. L'obiettivo è quello di prendere una Lamborghini Diablo prima serie, smontarla e rivederla in chiave moderna grazie all'utilizzo di 3.500 componenti realizzati su misura. La V12 Roadster, creata in collaborazione con lo studio di design milanese Borromeo De Silva, rappresenta la naturale evoluzione della prima Eccentrica V12.

Eccentrica V12 Roadster

Motore V12

Il cuore pulsante della nuova Eccentrica V12 Roadster un V12 aspirato da 5,7 litri riprogettato, rivisto per offrire una risposta all'acceleratore più pronta, maggiore elasticità e un'erogazione più immediata. Grazie alla ricalibrazione della centralina, a una migliore gestione termica e a un'ottimizzazione dell'efficienza, il motore eroga 550 CV a 7.000 giri/min e 600 Nm di coppia a 6.500 giri/min. L'unità è poi abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti. A disposizione del conducente ci sono poi 3 modalità di guida. In termini di prestazioni, la velocità massima raggiunge i 335 km/h.

Eccentrica V12 Roadster

Il team di esperti di Eccentrica, guidato da Maurizio Reggiani, ex direttore tecnico di Lamborghini e progettista di Murciélago, Gallardo, Aventador e Huracán, ha realizzato la carrozzeria della V12 Roadster interamente in acciaio e fibra di carbonio, con una carreggiata allargata e proporzioni riviste che ottenere un assetto più stabile, preservando al contempo l'inconfondibile silhouette del modello originale.

Durante lo sviluppo, è stato condotto uno studio aerodinamico specifico per gestire il flusso d'aria intorno all'abitacolo aperto, garantendo che la rimozione del tetto amplificasse l'esperienza di guida anziché comprometterla. Sotto la carrozzeria, la piattaforma originale è stata riprogettata con rinforzi strutturali in fibra di carbonio, una geometria delle sospensioni ridisegnata e un sistema di ammortizzatori semiattivi personalizzato.

Eccentrica V12 Roadster

Il risultato è un'auto che alla guida sembra più leggera e agile. Per tenere a bada la maggiore esuberanza, Eccentrica V12 Roadster può contare su di un moderno impianto frenante Brembo.

Lusso

All'interno della Eccentrica V12 Roadster troviamo un ambiente raffinato con rivestimenti in pelle Connolly, Alcantara e fibra di carbonio a vista. Ogni esemplare è configurato individualmente attraverso un processo di sartoria su misura in collaborazione con il proprietario Ogni V12 Roadster sarà quindi un pezzo unico.

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