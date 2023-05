Spendereste 229.000 dollari per questa Lamborghini Countach farlocca?

A dirla tutta è anche bella, nel senso che non è poi così immediato capire che questa Lamborghini Countach grigio scuro metallizzato non è originale, ma una replica. Ma se vi dicessi che sotto al cofano ha un motore V8 invece di un V12 come l'originale? Ecco, ci siamo capiti: l'effetto patacca è immediato. Eppure l'attuale proprietario, che l'ha messa in vendita, chiede 229.000 dollari per separarsene, pari a 212.000 euro e spiccioli. La prendereste mai in considerazione?

SE FOSSE VERA... Non che voglia farvi cambiare idea, ma forse qualche informazione aggiuntiva potrebbe farvi vedere la cosa con occhi meno critici. Intanto per una Lamborghini Countach autentica le richieste possono aggirarsi tra i 600.000 e i 750.000 euro, secondo il particolare modello e lo stato di conservazione, il che fa apparire la pretesa per la replica un pochino meno esosa. A suo favore, poi, gioca il fatto che si tratta di un esemplare unico, costruito artigianalmente da zero, e non un kit già pronto, prodotto in serie, per trasformare una muscle car o, peggio, una giapponese a trazione anteriore. Senza contare che la storia di com'è nata è puttosto nota, essendo durata anni e documentata con parecchi video su YouTube (vedi sopra).

Lamborghini Countach Replica V8 by Ken Imhoff, il telaio messo a nudo

VEDI ANCHE

LA STORIA DI UNA VITA (QUASI) Autore della replica è tale Ken Imhoff, ingegnere, che ispirato dal film Cannonball Run (da noi La corsa più pazza d'America) ha deciso di costruirsi l'auto dei sogni in cantina, visto che l'originale non poteva permettersela. Imhoff ha impiegato 17 anni a partire dal 1990 per terminare la sua project car, realizzando a mano la carrozzeria in alluminio, con tecniche da battilastra tradizionale. Vista la mancanza di un V12 Lamborghini accessibile, per il motore ha ripiegato su un Ford 351 Cleveland V8, che eroga circa 500 CV, e quando l'auto è stata completata ha dovuto fare un buco nel muro e scavare una rampa in giardino per tirarla fuori dal suo laboratorio seminterrato.

Lamborghini Countach Replica V8 by Ken Imhoff, il motore Ford da 500 CV

LA SPECULAZIONE Pare che la fatica dell'impresa non abbia giovato né alla sua salute né alla sua vita privata e, poco tempo dopo averla ultimata, Imhoff ha deciso di vendere la sua Countach a chi potesse prendersene cura meglio di lui. L'attuale proprietario l'avrebbe comprata da Imhoff stesso alla bella cifra di 90.000 dollari, che comunque non sono nulla rispetto a quanto chiede oggi per separarsene. Detto questo, personalmente continuo a pensare che non spenderei mai 229.000 euro per una replica. Ma la storia è comunque degna di essere raccontata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2023