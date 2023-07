Eccentrica di nome e di fatto. Una Diablo come non si era mai vista

Mai nessuno prima d’ora aveva osato tanto, mai nessuno aveva scelto come ''donor car'' quel Diablo che infiammò gli anni Novanta e penetrò nel cuore e nell’immaginario popolare. Solo un profondo amore avrebbe trasmesso il coraggio di raccogliere la sfida. E quel coraggio non mancava a Emanuel Colombini, imprenditore e gentleman driver che ha saputo ''esorcizzare'' Diablo e ricavare un concept degno di essere guardato e raccontato nei dettagli. Eccentrica, non solo di nome.

ASTRONOMICA Il nome deriva dalla parola tardo latina “Eccentrus”, che indica una posizione lontana dal centro, e prende ispirazione dall'astronomia Tolomeiana dedicata a moto e orbite deferenti rispetto al centro, Eccentriche appunto. Nella meccanica, gli Eccentrici sono elementi che generano proprio questo moto decentrato, lontano dall'asse, ossia veri e propri elementi di trasformazione del movimento. Da qui il nome del brand e dei suoi prodotti: di fatto, un'auto Eccentrica è una trasformazione che ha elementi di coraggio e spregiudicatezza e, al

contempo, omaggia e si lega ai principi della meccanica classica.

IN TOURNEE La fase di lancio del prototipo Eccentrica, dopo l’esordio del 6 luglio di Milano, proseguirà sotto i riflettori di uno degli eventi automobilistici più attesi dell’anno, il Goodwood Festival of Speed, dal 13 al 16 luglio in Gran Bretagna. Ad agosto, poi, il prototipo è atteso alla Monterey Car Week con un evento esclusivo in partnership con importanti dealer del settore.

FILOSOFIA La “donor car” appartiene alla prima serie del modello Diablo. Al suo esordio, nel gennaio 1990, la supercar creò scalpore sia per le linee pulite e audaci disegnate da Marcello Gandini sia per le sue elevate prestazioni, tanto da essere la vettura di serie più veloce per l’epoca, con una velocità massima di 325 km/h. Autentica opera d'arte, il ''restomod'' basato sulla Diablo vuole riportare in auge, e per molti versi attualizzare, quell’esperienza di guida completamente analogica, istintiva ed estrema, attraverso un innovativo e importante upgrade tecnologico e di design, incrementandone il carattere impetuoso dell’originale e portando ad un livello superiore le caratteristiche tipiche della meccanica anni ‘90.

IL DESIGN Curata dallo studio BorromeodeSilva, la carrozzeria è stata totalmente rivista, con l'eccezione del parabrezza, che rimane originale. Tutte le altre parti (paraurti, cofani, fiancate e minigonne) sono state sostituite con componenti nuovi, garantendo una perfetta integrazione e una maggiore efficienza. Le proporzioni della vettura originale sono state estremizzate per accentuarne l’estetica aggressiva e le doti di maneggevolezza e stabilità, come dimostra la carreggiata allargata sia nella zona anteriore che posteriore. Lunghezza e altezza restano pressoché invariate mentre gli sbalzi sono più corti. Tutto il frontale è stato razionalizzato e pulito. L’estrattore di grandi dimensioni prende ispirazione dalla Diablo GT, mentre i passaruota sono stati attualizzati e integrati ma conservano l’iconica struttura ad arco di Gandini. Anche la minigonna è stata ridisegnata inserendo una pinna aerodinamica. Il finestrino è stato portato in continuità per integrare ancora meglio il montante B e creare un’unica forma. Invariate, invece, le famose porte “a farfalla”. Sulla fiancata risaltano i nuovi cerchi in lega da 19”, sia all’anteriore che al posteriore, il cui disegno deriva dal mondo del motorsport. La zona posteriore è caratterizzata da uno sviluppo orizzontale, ripreso dall’originale, impreziosito da nuovi dettagli finemente realizzati, quali il paraurti molto sottile in carbonio, le due grandi prese d'aria dove si trovano i radiatori principali e i due iconici fari rotondi reinterpretati secondo le ultime novità nel campo dell’illuminazione automobilistica.

OCCHIO PER OCCHIO Tra gli elementi più distintivi ed eccentrici della nuova hypercar ci sono i proiettori anteriori, soprannominati “fari Pop-Down”, che si contraddistinguono per un un’estetica retro-futuristica e un funzionamento compatibile con le norme di omologazione attuali. Una menzione particolare meritano infine i numerosi elementi in titanio realizzati tramite la tecnologia di stampa 3D, che assicura massima leggerezza, maggiore rigidità e assoluta precisione costruttiva.

A CUORE APERTO Spettacolare il vano motore, forse il contenuto di design più aggressivo e anticonvenzionale di Eccentrica, che vuole rendere visibile a tutti la bellezza ingegneristica del V12. Attualmente il propulsore, ancora in fase di validazione, è coperto da due cover in carbonio su cui campeggia la scritta ''Remove before flight'', tipica del mondo dell’aviazione. Una volta completato lo sviluppo tecnico dell'auto, le due coperture saranno sostituite da due componenti mobili. Ispirati alla Diablo SV, gli air scoop che irrompono dal tetto costituiscono un dettaglio esuberante e funzionale.

ABITACOLO Gli interni di Eccentrica sono stati pensati come il punto di incontro tra il minimalismo dei primi anni ‘90 e la meccanica elevata ad arte tipica dell’orologeria di lusso. Nasce così un ambiente elegantemente sportivo capace di unire lo charme del passato con la funzionalità moderna. Dal disegno pulito e semplice, il volante rispecchia la filosofia generale dell'auto, ovvero preservare l'essenza della Diablo aggiungendo un tocco di raffinatezza in più. Così, piuttosto che sostituirlo con uno moderno dotato di comandi integrati, si è preferito rivisitare il volante originale rendendolo più ergonomico e di qualità superiore, più al passo con i tempi per una guida intuitiva e sicura tanto nell’impiego quotidiano, quanto in pista. La plancia è stata ridisegnata attualizzandone l’ergonomia e l’aspetto estetico, come dimostra la sostituzione delle bocchette dell’aria condizionata in plastica con una sottile ed elegante fessura, lungo tutto il cruscotto, che assicura una distribuzione uniforme dell’aerazione contribuendo al miglior benessere a bordo e al comfort di viaggio. Allo stesso modo, il cluster degli strumenti è stato oggetto di una rivisitazione significativa sia in termini di qualità che di presentazione delle informazioni. Ogni veicolo sarà dotato di un raffinato e potente sistema audio creato in collaborazione con Marantz, per un'esperienza sonora di altissimo livello.

ALCANTARA STYLE Confortevoli e avvolgenti, i sedili di Eccentrica sono stati ridisegnati per rendere ancora più attuali sia l'aspetto estetico che l'ergonomia, pur mantenendo una continuità con quelli originali. Il rivestimento è un abbinamento intricante di materiali di pregio, come la pelle e l’Alcantara. Anche il tunnel centrale è rivestito in Alcantara plain sempre in tinta blu copiativo, come lo sono i rivestimenti interni delle portiere.

IL MOTORE Una volta completato lo sviluppo tecnico, Eccentrica sarà una vettura omologata per la circolazione su strada ma anche una forte tentazione per chi invece vuole scendere in pista. Nelle prime simulazioni virtuali le prestazioni sono da vera hypercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, velocità massima di 335 km/h e accelerazione laterale in curva di 1,2 g. Il motore V12 da 5,7 litri originale è stato modificato introducendo evoluzioni tecniche, quali nuove valvole e assi a camme, e incrementando leggermente la potenza massima (550 CV a 7.000 giri/min) e la coppia massima (600 Nm a 6.500 giri/min). A questo intervento, ancora in fase di validazione, si abbina un ampio utilizzo di materiali compositi capaci di ridurre il peso complessivo della vettura, come il titanio e la fibra di carbonio.

VESTE FIRMATA A gestire l’esuberante potenza scaricata a terra, contribuiranno gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R, un semi-slick da pista omologato anche per uso stradale, che deriva dall’esperienza di Pirelli nelle principali competizioni motorsport mondiali. In questo pneumatico vengono impiegate tecnologie evolute, in particolare per la mescola, la struttura dello pneumatico e il disegno del battistrada, consentendo di conciliare al meglio le prestazioni della vettura su pista e su strada. Altra novità introdotta sul prototipo Eccentrica è l'impianto frenante sviluppato appositamente da Brembo, Infine, il prototipo Eccentrica è dotato di un sofisticato impianto di scarico con terminali in lega di alluminio, realizzato da Capristo.

NEMMENO PER UN MILIONE La prima Eccentrica basata sulla Diablo sarà prodotta in soli 19 esemplari personalizzati scegliendo fra numerose varianti tra tinte di carrozzerie, rivestimenti, tessuti e materiali. L’intero processo di elaborazione stilistica e meccanica richiederà un tempo stimato compreso tra 16 e 18 mesi, compresa una fase di testing in diverse condizioni, e avrà un prezzo della trasformazione a partire da 1,2 milioni di euro. Donor car esclusa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/07/2023