Da noi la polizia sanziona il tuning, a Dubai lo fa sulla sua Ferrari 812

Se stai pensando di allargare la carreggiata della tua auto, montare un maxi alettone in carbonio o sostituire lo scarico per far cantare il motore come merita, frena un attimo. In Italia il tuning auto è materia delicata: basta un dettaglio fuori posto per rischiare sanzioni pesanti e il ritiro della carta di circolazione.

A Dubai, invece, le regole del gioco viaggiano su altri binari. Lì la polizia locale non solo schiera in pattuglia alcune tra le supercar più veloci del mondo, ma decide persino di farle preparare da Mansory, uno dei tuner più noti sul mercato.

L’ultimo acquisto della flotta araba è una Ferrari 812 Superfast, rivista per svolgere al meglio il servizio di pattuglia. Ma quali sono le differenze reali tra ciò che è concesso ad Abu Dhabi e Dubai e la normativa italiana regolata dall’Articolo 78 del Codice della Strada?

La Ferrari 812 Superfast firmata Mansory per la polizia di Dubai

La nuova arrivata nel garage delle forze dell'ordine emiratine è una Ferrari 812 Superfast allestita nella classica livrea bianca e verde d'ordinanza. Il motore V12 aspirato della Rossa non aveva certo bisogno di una spinta ulteriore, ma sul piano estetico e aerodinamico il tuner Mansory è intervenuto con la consueta carica di appendici in fibra di carbonio.

All'anteriore trovi uno splitter in carbonio con dettagli gialli e una griglia ridisegnata, abbinati a nuove prese d'aria sul cofano e dietro i passaruota anteriori. I cerchi neri aftermarket lasciano intravedere pinze freno verniciate in giallo, mentre la vista posteriore è caratterizzata da un grande alettone fisso in carbonio e da un diffusore personalizzato con la luce dello stop centrale in stile Formula 1.

A completare il quadro c'è la targa con la dicitura 812. Non si tratta peraltro di un caso isolato: nei mesi scorsi la stessa polizia locale aveva preso in consegna una Lamborghini Revuelto, anch'essa modificata da Mansory.

La Ferrari 812 Superfast by Mansory della polizia di Dubai, 3/4 posteriore

In Italia il Codice della Strada non perdona

Se provassi a circolare dalle nostre parti con una configurazione simile, la tua esperienza al volante durerebbe ben poco. In Italia ogni modifica estetica o meccanica deve rispettare requisiti severi e trovare riscontro nella carta di circolazione o attraverso un'omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Articolo 78 del Codice della Strada prevede sanzioni amministrative che vanno da 430 a 1.731 euro, oltre all'immediato ritiro del libretto per chiunque circoli con componenti non approvati. Entrando nel dettaglio:

Modifiche meccaniche e scarico : la riprogrammazione della centralina per aumentare le prestazioni, la rimozione del filtro antiparciteticolato FAP o la sostituzione dello scarico con componenti non silenziati e privi di omologazione sono vietate.

Aerodinamica ed estetica : appendici come spoiler, minigonne o diffusori sono legali solo se non superano la sagoma originaria del veicolo e non presentano spigoli vivi. Modificare i paraurti con accessori non conformi non è consentito.

Cerchi e assetto : montare cerchi maggiorati richiede l'omologazione NAD, la dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dal gommista e la successiva trascrizione sul libretto presso la Motorizzazione. Per l'assetto ribassato sono ammessi solo kit omologati e approvati per quello specifico veicolo , come quelli ufficialmente proposti dalla Casa costruttrice, che di norma non superano i 15 mm di abbassamento.

Pellicole e colori: la verniciatura o il car wrapping sono liberi, ma con un limite preciso: è severamente vietato riprodurre le livree delle forze dell'ordine. Inoltre, l'oscuramento dei vetri è consentito soltanto per i cristalli posteriori e il lunotto.

Questione di sicurezza e burocrazia

Mentre a Dubai le supercar modificate servono principalmente come veicoli d'immagine e per il pattugliamento ad alta velocità, in Italia l'attenzione del legislatore resta focalizzata su sicurezza stradale, contenimento delle emissioni e conformità burocratica.

Personalizzare la propria vettura rimane un piacere praticabile anche da noi, ma occorre muoversi con attenzione tra certificati ed enti erogatori per evitare di trasformare una passione in un verbale salato.

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