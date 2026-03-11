Sul nuovo record della Cina, che ora vende più auto all'estero che in patria

In Cina scoppia un nuovo trend, si chiama export mania. Più che una moda, tuttavia, sembra più una necessità. Segui il ragionamento.

Succede che, per anni, il gigantesco mercato domestico cinese ha fatto da spugna per l’intera produzione nazionale, mentre oggi lo scenario sta cambiando. E sempre più Costruttori dell'ex Celeste Impero scoprono che la crescita passa - letteralmente - dalle frontiere.

Il segnale più evidente è arrivato a febbraio, quando BYD ha superato una soglia simbolica: oltre 100.000 auto spedite all’estero in un solo mese, pari a circa il 53% delle vendite totali.

BYD ora vende di più all'estero che in Cina

In altre parole, per la prima volta il gigante dell’elettrico ha venduto più auto fuori dalla Cina che in casa.

Il mercato interno rallenta

Non è una fuga. Piuttosto, un'esigenza.

Negli ultimi anni il mercato cinese delle NEV (“New Energy Vehicles”) è cresciuto a ritmi impressionanti, mentre oggi mostra i primi segni di normalizzazione. Gli incentivi pubblici si stanno riducendo, la competizione è diventata feroce e i consumatori iniziano a comprare con maggiore prudenza (anche se comprano sempre più cinese, e sempre meno europeo).

Il risultato è una guerra di prezzo sempre più aggressiva, con margini sempre più sotto pressione. In questo contesto, guardare all’estero diventa quasi inevitabile.

Non solo BYD

Il fenomeno non riguarda solo il colosso di Shenzhen.

Anche Great Wall Motor ha registrato una dinamica simile: a febbraio, oltre 42.000 delle circa 72.000 auto vendute sono state consegnate fuori dalla Cina. Fino a pochi anni fa, sarebbe stato impensabile.

Anche Great Wall Motors punta forte sulle esportazioni

Nel 2026 l’export non è più insomma un’attività marginale. Sta diventando il pilastro della strategia di crescita di molti marchi cinesi.

BYD, Great Wall e tanti altri: secondo i dati di settore, nel 2025 i Costruttori cinesi hanno esportato più di 2,6 milioni di auto, oltre il doppio rispetto al 2024. Il doppio.

Nuovi mercati, nuove opportunità

L'Europa, certo. Ma mica ci siamo solo noi.

Le destinazioni privilegiate restano soprattutto Sud-Est Asiatico, America Latina e Medio Oriente. Mercati dove le barriere commerciali sono più basse e dove l’interesse per auto elettriche economiche sta crescendo rapidamente.

Il caso della Thailandia è emblematico: in pochi anni i marchi cinesi sono passati da presenze marginali a concorrenti credibili dei brand tradizionali. Questo grazie a prezzi competitivi, batterie ormai mature e una capacità produttiva che permette di scalare rapidamente.

L’export non è senza rischi

Se nei mercati emergenti le porte sono relativamente aperte, Europa e Nord America restano terreni più complicati.

Come noto, le tensioni commerciali hanno portato a tariffe più alte e regole più stringenti, elementi che possono comprimere i margini e rendere più incerta la pianificazione industriale.

Tra Europa e Cina, forti ''tensioni commerciali''

Ed ecco perché molti Costruttori stanno cambiando approccio: non solo esportare auto, ma costruire una presenza locale. Fabbriche, reti di distribuzione, servizi post-vendita.

Un modo per trasformare l’export da opportunità momentanea a strategia di lungo periodo.

Un nuovo equilibrio

Il dato più interessante, in fondo, è proprio questo: il mercato cinese resta enorme, ma non basta più da solo a sostenere la crescita dell’intero settore.

Così il gigante dell’auto elettrica guarda sempre più oltre i propri confini. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: sempre più auto cinesi sulle strade del mondo. Nel Sud del mondo, ma anche - a poco a poco - in Occidente. Prepararsi all'impatto.

