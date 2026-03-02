Ecco un altro brand cinese che fa spot tv un po' matti

Gatti, Fiori e Neve: Omoda 7 è un SUV che profuma di buono e fa silenzio. La campagna di lancio in Gran Bretagna è... originale

Ai cinesi piace giocare coi doppi sensi, con le immagini, insomma col proprio senso dell'umorismo. E dopo le punzecchianti pubblicità BYD, ora a dar fondo alla creatività è anche Omoda.

In forte espansione in tutta Europa, i brand del Gruppo Chery presenta in UK il SUV Omoda 7 con uno spot TV senz'altro molto originale. Niente inseguimenti mozzafiato: qui protagonista è un'atmosfera rilassata, con dozzine di gatti soffici che si arrampicano sul tetto, per mostrare il vetro fonoisolante.

Il risultato sarebbe un silenzio assoluto al volante, mentre i ronron fanno da colonna sonora muta. Per valorizzare il comfort, è un'idea furba.

Non solo mici. Fiore all'occhiello (letteralmente) della campagna Omoda sono migliaia di petali colorati che invadono l'abitacolo, per trasmettere la gradevole profumazione interna. La trilogia di mini spot è completata da una tempesta di neve e pioggia su rulliera, per testare il Super Hybrid System da 280 CV totali e un'autonomia combinata di oltre 1.200 km.

Omoda 7 è stato lanciato in UK alla London Fashion Week, con testimonial la modella Denise Ohnona, conosciuta anche come ''sosia'' di Kate Moss. ''Non sono una supermodella, ma questa macchina sì'', recita il claim. Oltre all'ironia, ai cinesi non manca nemmeno una sana... autostima.

Omoda 7 non è una top model. Anzi, sì

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2026